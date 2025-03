Não foi apenas Benny Blanco! A mudança ‘radical’ de Justin Bieber também é ‘culpa’ de Selena Gomez

Passaram-se apenas alguns dias desde o lançamento do álbum ‘I Said I Love You First’, de Selena Gomez e Benny Blanco, que conta com um total de 14 músicas que captam palavras de amor e algumas experiências que viveram.

Entre as músicas que já causaram polêmica nas redes sociais, estava ‘Ojos Tristes’, uma colaboração com ‘The Marías’, que é uma versão da música ‘El Muchacho de los Ojos Tristes’ de Jeanette, além dos fãs de Selena Gomez, eles deram atenção especial a outras composições como ‘How Does it Feel to Be Forgotten’, que alguns suspeitam que poderia ser dedicada a Justin Bieber.

Esta música explora temas como o esquecimento e a superação, falando sobre o processo de luto e saindo bem sucedido apesar das dificuldades de uma separação, encontrando esperança no fim do túnel, através do crescimento pessoal, com alguns versos polêmicos que mencionam: “Ele me ama, eu o amo / Olhe para você, apenas olhe para você agora / Você tem tanta vergonha”.

Suposta mudança de visual de Justin Bieber atribuída a Selena Gomez

Uma foto viralizou na internet, na qual Justin Bieber mostra uma óbvia mudança no visual, e suas recentes aparições preocuparam mais de um fã, pois afirmam que ele parece cada vez mais triste ao lado de Hailey Bieber, apesar de ter se tornado pai há apenas alguns meses.

Não é surpresa que Justin Bieber tenha aparecido com looks casuais, porém, suas aparições recentes desencadearam uma onda de teorias, uma delas é que Hailey Bieber supostamente teria feito bruxaria, inclusive ela estava com problemas de saúde mental, mas recentemente uma foto da cantora de ‘Sorry’ se popularizou, o que gerou furor, pois afirmam que foi Selena Gomez quem promoveu essa mudança abrupta de visual.

Na imagem que se tornou viral nas redes sociais, é possível ver Justin Bieber com uma mudança de visual composta por camisa preta e óculos escuros, o que gerou furor entre seus fãs, que afirmam que o pop star “lembrou quem ele é” acima de tudo, após o lançamento da música de Selena Gomez que afirmam ter sido dedicada a ele.

“Eu sabia que ele seria bonito se apenas se barbeasse e se vestisse bem”, “Estou feliz que meu homem se lembrou de quem eu era”, “Ele está ótimo”, “Estamos de volta”, “O velho Bieber está de volta”.

Mudança de visual de Benny Blanco atribuída a Selena Gomez

Recentemente, Benny Blanco surpreendeu com uma mudança ‘radical’ de visual onde retirou a monocelha e muitos aplaudiram Selena Gomez por essa mudança, e ele parecia mais bonito.

Ele compartilhou o processo através de sua conta no TikTok, esse traço havia se tornado um diferencial do produtor musical, inclusive atribuíram essa mudança ao fato de ele estar se preparando para seu casamento, pois está muito próximo de acontecer, sendo uma das festas de casamento mais esperadas de estrelas de Hollywood que tem gerado grandes expectativas.