Minissérie espanhola não indicada para pessoas sensíveis que vai te fisgar desde o primeiro minuto

O gênero thriller ganhou cada vez mais fascínio entre o público global, graças à sua capacidade de manter os espectadores ansiosos com reviravoltas inesperadas, mistérios para resolver e a tensão que se infiltra em cada cena.

Nos últimos anos, as produções espanholas conseguiram ganhar um terreno significativo no mundo do streaming internacional, demonstrando uma grande capacidade de misturar elementos de suspense com narrativa de alta qualidade, e fazendo com que as suas histórias ressoassem fora das fronteiras de Espanha.

É assim que ‘Quando Ninguém Nos Vê‘, dirigido por Enrique Urbizu, se junta a este fenómeno, prometendo não só cativar os amantes do thriller, mas também colocar a ficção espanhola novamente no centro das atenções globais. Com uma história única, um elenco poderoso e a magia da Andaluzia como cenário, esta série representa o regresso de Urbizu ao pequeno ecrã, após uma década de ausência do cinema.

O que acontece quando ninguém nos vê?

Baseada no romance de Sergio Sarria, a série se passa na cidade sevilhana de Morón de la Frontera, um lugar com um encanto especial graças à Semana Santa, mas também com um misto de tensões geopolíticas devido à presença de uma base militar dos EUA. Este contexto, que une o religioso ao militar, foi fascinante para Urbizu, que já havia abordado o tema da Semana Santa em seus trabalhos anteriores.

Série espanhola

Quando ninguém nos vê, nos afastamos das convenções. A série apresenta uma trama que inclui elementos que vão desde a cultura japonesa até a política, drogas alucinógenas e investigações complexas. Entre os personagens, destaca-se a figura da tenente Lucía Gutiérrez, interpretada por Maribel Verdú, que enfrenta os desafios de investigar uma série de crimes misteriosos, ao mesmo tempo em que se cruza com uma agente da polícia militar americana, Magaly Castillo (Mariela Garriga).

O que diferencia esta série é o foco nas personagens femininas na vanguarda da trama, algo que Urbizu destaca com orgulho. Ao longo de sua carreira, ele esteve atento às críticas sobre a falta de destaque feminino em sua filmografia, mas, nesta ocasião, o diretor garante que “as mulheres carregam o peso da trama”.

A magia da Andaluzia na tela

Série espanhola

Quanto à locação, Quando Ninguém Nos Vê foi filmado na Andaluzia, na pitoresca cidade de Morón de la Frontera. O contraste entre as paisagens ensolaradas e a escuridão da trama é o que dá a esta série o seu selo distintivo.

A produção por trás da série

‘Quando ninguém nos vê’ é produzido pela Zeta Studios para a Warner Bros. Discovery, e é a primeira série do gênero disponível na plataforma Max.

A série conta com oito episódios e promete levar o espectador a uma jornada cheia de mistério, intriga e reviravoltas inesperadas. Será sem dúvida uma das produções chocantes dos próximos meses.