‘Adolescência’: descoberto detalhe perturbador escondido nos primeiros 4 minutos da série

O grande sucesso da Netflix em 2025 foi, sem dúvida, Adolescência. A produção é a série mais assistida da plataforma desde sua estreia, em 13 de março, e ninguém conseguiu destroná-la de sua posição no top 10.

A série, criada por Stephen Graham e Jack Thorne, conta a história de uma família cujo mundo vira de cabeça para baixo quando seu filho Jamie (Owen Cooper), de 13 anos, é preso pelo assassinato de um adolescente de sua mesma escola.

A produção tem sido aclamada pela crítica e telespectadores, por isso diversos temas sobre a produção têm sido debatidos nas redes sociais, além de buscas por detalhes escondidos nela. (Cuidado que há SPOILERS a partir de agora).

Um deles, segundo noticiado pelo jornal britânico Mirror, ocorre no quarto capítulo quando Jamie finalmente admite para sua família que se declarará culpado do assassinato de Katie, ouve-se uma versão da música “Trough the eyes of child”, onde a voz de Katie é ouvida pela primeira vez.

Isso porque a personagem, interpretada pela atriz Emilia Holliday, só é vista no primeiro episódio, através da gravação da câmera de segurança antes de ser assassinada.

E nos últimos dias, um novo detalhe oculto foi descoberto nas redes sociais, com Jamie Miller como protagonista de uma situação que ocorre nos primeiros quatro minutos do primeiro capítulo.

O novo detalhe escondido na adolescência

Na sequência de abertura, quando a polícia invade o quarto de Jamie para prendê-lo, aparece uma pista no papel de parede que deixaria claro que ele é realmente o culpado.

Quando os direitos do adolescente de 13 anos são lidos, uma parte do papel de parede aparece rasgada, que tem a figura de uma faca. Nesse sentido, de acordo com a foto da câmera, parece que Jamie o segurava com a mão.

Adolescência (Netflix)

“Pequenos detalhes como esses são o que tornam o brilho ainda mais próximo da perfeição. Adoro ver as coisas novamente para descobrir coisas que perdi quando mergulhei na história pela primeira vez”, disse um usuário nas redes sociais após a descoberta, segundo o que foi relatado pelo Hello! portal.

“Acabei de ler um pouco mais sobre a série ‘Adolescência’ e o papel de parede que se descola em forma de faca no episódio 1. E parece que Jamie está segurando-o? disse outro.