Não é mais um galã? Hugh Jackman surpreende com transformação para novo filme e está irreconhecível

Hugh Jackman é, há décadas, sinônimo de elegância e atratividade em Hollywood. Com seu porte imponente e sorriso cativante, o ator australiano interpretou alguns dos personagens mais memoráveis ​​do cinema, do durão mas charmoso em ‘Wolverine’ a ‘Os Miseráveis’. Porém, se há algo que distingue Jackman, além de sua beleza, é sua coragem de se transformar fisicamente e mergulhar totalmente em cada papel.

Agora, ele surpreende novamente seus seguidores com sua mais recente transformação para ‘A Morte de Robin Hood’, onde parece completamente irreconhecível.

A transformação chocante de Hugh Jackman

O ator de 56 anos compartilhou um vídeo em sua conta do Instagram no qual documenta o processo de mudança física pelo qual passou para interpretar o lendário Robin Hood.

No clipe, que seria ao contrário, ele é visto com um bigode grosso e acinzentado que chega até o queixo, que é cuidadosamente barbeado por um estilista, revelando o rosto limpo e renovado de Jackman. Além disso, seu cabelo também passa por uma transformação, com cortes precisos que moldam sua imagem para a personagem.

“Há profundidade, camaradagem e espírito em todo o elenco e equipe de ‘A Morte de Robin Hood’. Obrigado por esta experiência maravilhosa. É uma honra e um privilégio. Obrigado, Irlanda! Sua beleza não tem limites”, escreveu Jackman no post, junto com imagens das paisagens irlandesas onde o filme está sendo filmado.

Hugh Jackman O ator mostra sua incrível mudança física para interpretar uma versão obscura do lendário Robin Hood (Instagram)

Uma transformação que impacta e gera expectativas

Não é a primeira vez que Hugh Jackman deixa de lado sua aparição como protagonista para um papel no cinema. Em Logan (2017), o ator parecia cansado e envelhecido para interpretar ‘Wolverine’ em seus últimos dias, enquanto em ‘Os Miseráveis’ ​​(2012), perdeu peso drasticamente e adotou uma imagem negligenciada para interpretar o político Jean Valjean. Agora, com ‘A Morte de Robin Hood’, ele parece pronto para levar sua transformação a outro nível.

Embora ainda não tenham sido reveladas mais imagens em ação ou no set, a equipe de produção publicou algumas imagens nas redes sociais onde é possível ver o visual de Jackman.

“Não acredito que é ele!”, “Jackman dá sempre 100% nos seus papéis” e “Esta pode ser a sua melhor atuação”, são alguns dos comentários que podem ser lidos nas redes sociais.

Robin Hood: um herói reinventado continuamente

A história de Robin Hood é uma das mais contadas da história do cinema e da televisão. Desde as adaptações clássicas de Errol Flynn em 1938 até versões mais modernas como a de Russell Crowe em 2010 ou a mais recente com Taron Egerton em 2018, o lendário ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres tem sido reinterpretado continuamente. No entanto, o que torna A Morte de Robin Hood especial é que promete ser uma versão muito mais sombria e visceral do mito.

Dirigido por Michael Sarnoski (‘Um Lugar Silencioso: Primeiro Dia’), o filme nos apresentará um Robin Hood envelhecido, assombrado por seu passado e enfrentando as consequências de sua vida de crime e assassinato. Segundo o The Hollywood Reporter, a história se concentrará no encontro do herói com uma mulher misteriosa que poderia lhe oferecer uma redenção inesperada. O elenco também inclui Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett e Noah Jupe, prometendo uma impressionante demonstração de talento.

Mesmo sem data de lançamento confirmada, ‘A Morte de Robin Hood’ já gerou grandes expectativas, não apenas pelo elenco de alto nível e história intrigante, mas pela transformação radical de Hugh Jackman.