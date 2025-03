Karla Sofia nos ‘Vingadores’? Este pode ser seu retorno com Chris Hemsworth e Tom Hiddleston

Karla Sofía Gascón se tornou um dos nomes mais polêmicos de Hollywood nos últimos tempos. Desde o aclamado papel principal em ‘Emilia Pérez’, que a levou a ser a primeira mulher trans indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz, até as polêmicas nas redes sociais, a atriz espanhola tem estado no olho do furacão. Porém, é possível que seu nome volte a brilhar, desta vez de forma inesperada, no universo Marvel.

A ascensão e queda de Karla Sofia

Karla Sofía Gascón Emilia Pérez foi o filme mais controverso do ano (Netflix)

Karla Sofía ganhou fama após sua atuação em ‘Emilia Pérez’, filme que, embora tenha recebido elogios por sua atuação, também foi criticado pela representação dos mexicanos e pela forma como abordava um tema tão delicado como o tráfico de drogas. A polêmica em torno do filme, somada a alguns comentários infelizes de Gascón nas redes sociais, mancharam sua carreira.

A atriz foi acusada de ter atitude “arrogante” durante entrevistas e de fazer comentários de mau gosto, como aqueles em que era insensível a questões de raça e gênero. Apesar de pedir desculpas, a imagem de Gascón sofreu um golpe considerável e sua presença na mídia diminuiu.

O retorno de Gascón ao lado de Tom Hiddleston e Chris Hemsworth?

Avengers Doomsday Este é um dos filmes mais esperados da Marvel (Marvel)

Porém, o destino poderia ter planejado algo diferente para Karla Sofia. Nos últimos dias, seu nome voltou a ser tendência, mas desta vez por um motivo completamente diferente: rumores sugerem que ele poderá fazer parte do elenco do novo filme da Marvel, ‘Vingadores: Apocalypse’.

No dia 26 de março, a Marvel Studios revelou o elenco completo deste tão aguardado filme através de suas redes sociais. Entre os nomes confirmados, destacam-se gigantes do MCU como Chris Hemsworth (Thor) e Tom Hiddleston (Loki), além de outra figura polêmica, o mexicano Tenoch Huerta (Namor).

Chris Hemsworth Chris Hemsworth

Mas o mais surpreendente foi que a imagem de uma cadeira com o nome Karla Sofía Gascón começou a circular nas redes sociais, o que levou muitos a especular sobre a sua inclusão no filme.

Embora a imagem acabasse por ser um meme criado por usuários da rede social X, a falsa inclusão em ‘Vingadores: Apocalypse’ não passou despercebida, e muitos começaram a teorizar que não seria tão rebuscado que fosse considerada em algum momento.

Como Karla Sofía poderia se encaixar em ‘Vingadores: Dia do Juízo Final’?

No MCU, que evoluiu para uma maior representação da diversidade e do empoderamento, a inclusão de Karla Sofía Gascón poderia ser um passo significativo para a inclusão de personagens trans ou LGBTQ+.

Embora o foco da Marvel sempre tenha sido contar histórias de heróis lutando por um bem maior, retratar personagens com histórias pessoais complexas poderia enriquecer ainda mais o universo Marvel.

Embora as redes sociais tenham usado o boato de sua participação em ‘Vingadores: Apocalypse’ como forma de ridicularizar, num momento em que Hollywood começa a aceitar e promover mais a diversidade, Gascón poderá encontrar uma nova oportunidade de se redimir no cinema, desde que consiga superar as polêmicas que a cercam.