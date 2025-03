Assim como ‘Adolescência’, esta é a série perturbadora que a Netflix teve que censurar por seu enredo perturbador

A Netflix já hospedou em seu catálogo diversas séries que abordam temas difíceis e polêmicos, mas poucas geraram tanta preocupação quanto ‘Adolescência’.

A história acompanha Jamie Miller, um garoto de 13 anos que é radicalizado por comunidades online ligadas ao movimento incel, levando-o a cometer um ato hediondo. O alarmante é que a série não é uma simples ficção, mas sim o reflexo de uma realidade crescente no ambiente digital.

‘Adolescência’, um apelo sobre sinais de alerta nos jovens

Adolescência 'Adolescência' da Netflix (Netflix)

Um dos aspectos mais perturbadores da série é como ela aborda a influência da “mansphere”, um conjunto de espaços online onde se espalham ideias misóginas e discursos de ódio. Figuras como Andrew Tate popularizaram um modelo de masculinidade baseado na dominação e na falta de empatia, afetando adolescentes que buscam identidade e validação.

Através da história de Jamie, a série mostra como os jovens mais vulneráveis ​​podem ser absorvidos por essas ideologias sem que os adultos percebam. De forma arrepiante, Adolescência retrata como a linguagem digital esconde códigos e sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos aos pais e educadores.

Outra série que chocou e foi censurada por seu enredo perturbador

13 Reasons Why '13 Reasons Why' mostrou como o bullying escolar e a indiferença podem ter consequências devastadoras (Netflix)

Lançado em 2017, ‘13 Reasons Why’ focou no suicídio de Hannah Baker (interpretada por Katherine Langford) e nas fitas que ela deixou explicando os motivos da trágica decisão de acabar com sua vida. Cada episódio revelava um novo tema, expondo temas como bullying, violência sexual e saúde mental. A série foi elogiada por sua crueza, mas também criticada por seu impacto potencial em adolescentes vulneráveis.

A cena mais polêmica foi o suicídio de Hannah, que em sua versão original mostrava explicitamente sua morte na banheira. Vários especialistas em saúde mental alertaram para o risco de esta representação poder inspirar jovens em situações semelhantes.

13 Reasons Why A Netflix censurou uma cena de '13 Reasons Why' depois de críticas sobre seu impacto em jovens vulneráveis (Netflix)

Dois anos depois, a Netflix decidiu remover a cena e substituí-la por um corte direto da reação dos pais ao encontrarem a filha morta.

Organizações como a Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio apoiaram a decisão, salientando que, embora fosse importante tornar a questão visível, isso tinha de ser feito de forma responsável para evitar efeitos contraproducentes.

A responsabilidade das plataformas e da sociedade

Séries como ‘Adolescência’ e ‘13 Reasons Why’ colocam em destaque a importância de prestar atenção aos sinais de alerta de comportamento destrutivo em adolescentes.

Adolescência Minissérie da Netflix (Reprodução/Netflix)

Mas a lição mais importante é que não basta monitorizar o que os adolescentes fazem, mas é essencial agir.

A Netflix, por sua vez, aprendeu com esses casos e implementou alertas, guias parentais e conteúdos adicionais com informações sobre saúde mental. Contudo, a conversa não termina aqui. É importante continuar a questionar e a refletir sobre o impacto dos meios de comunicação social na juventude, garantindo que as histórias contadas não só informam, mas também protegem e orientam aqueles que mais precisam.