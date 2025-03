A nova série coreana que está arrasando na Netflix: tem 8 capítulos chocantes

Dentro do amplo catálogo de séries, minisséries, filmes e documentários que estão disponíveis na Netflix, as produções internacionais que não vêm de Hollywood ganham cada vez mais importância.

E dentro dessa área, uma das que mais fazem sucesso entre os telespectadores são as produções originárias da Coreia do Sul.

Isso acontece justamente com uma série que acaba de estrear e já está entre as 10 mais vistas da plataforma.

A aclamada série coreana que chegou à Netflix

Trata-se de ‘Um Herói Fraco’, uma produção de oito capítulos, que têm duração aproximada de 40 minutos.

Un héroe débil (Playlist Studio)

“Um estudante brilhante, mas introvertido, enfrenta valentões e inimigos violentos com a ajuda de amigos inesperados, sem saber dos perigos que o aguardam.”

É assim que a Netflix descreve esta série escrita e dirigida por You Su-min, que mostra um retrato duro do bullying na escola.

Dentro do elenco da série, estão nomes como Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook, Hong Kyung, Shin Seung-ho e Lee Yeon.

A produção também obteve boas críticas no mundo da crítica. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que “dê uma olhada se você consegue lidar com a crueldade do bullying extremo e as consequências perigosas de levar as pessoas longe demais”.

Dessa forma, se você é fã de séries coreanas ou está em busca de uma nova produção para assistir em poucas horas, ‘Um Herói Fraco’ é uma boa alternativa para curtir na Netflix.