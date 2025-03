“E quem é esse?”: Henry Cavill aparece irreconhecível em viagem e usuários apontam que a paternidade “não lhe caiu bem”

Henry Cavill sempre foi um símbolo de galanteria, com sua presença imponente e seu rosto “esculpido pelos próprios anjos”. Desde sua interpretação do Superman até seu papel como Geralt de Rivia em The Witcher, o ator britânico conquistou milhares de fãs com sua aparência de Adônis e carisma avassalador.

ANÚNCIO

Porém, nos últimos meses, uma nova fase em sua vida parece ter mudado sua imagem. Depois de se tornar pai, alguns internautas começaram a apontar que Cavill parece diferente, ainda pior em comparação com sua fase anterior.

Cavill reaparece e surpreende com sua aparência

Recentemente Cavill causou um verdadeiro rebuliço na Galícia, na Espanha, após ser visto em uma missão inesperada: comprar vacas. Sim, o próprio Superman desembarcou no aeroporto Alvedro, na Corunha, com um objetivo claro: negociar a aquisição de vacas loiras galegas.

Além da passagem pela fazenda, Cavill aproveitou a estadia na Galiza para saborear a culinária local. Na noite de sexta-feira, o ator e seu círculo mais próximo – incluindo sua esposa, Natalie Viscuso, seu filho, empresários e amigos britânicos – jantaram no renomado restaurante Campos, no centro histórico de Lugo.

Apesar do entusiasmo do ator em fechar o negócio, ele não conseguiu concretizar a compra nesta ocasião. No entanto, o seu interesse pela vaca loira galega pode marcar um antes e um depois para a popularidade desta raça fora de Espanha.

É claro que o tema da conversa não foram as vacas, mas sim a sua aparência aparentemente “melhorada”. “Esse não é Henry Cavill, ele parece feio.” “O que aconteceu com Henry Cavill???” “Ser casado e ser pai acabou com o Super-Homem”, lê-se nas redes sociais.

Embora o ator sempre tenha se mantido reservado e evite enfrentar críticas, seria lógico pensar que sua rotina como pai e marido poderia ter influenciado seu físico naturalmente, sem que isso significasse necessariamente uma perda de sua atratividade.

ANÚNCIO

Muitas vezes esquecemos que as mudanças na vida privada de uma pessoa podem refletir-se no seu exterior de formas mais subtis do que imaginamos, e que por trás da imagem de um super-herói existe também uma pessoa real, com experiências e emoções próprias.

A crítica não diminui

Há alguns meses, Cavill foi alvo de críticas semelhantes após sua aparição no AACTA Awards, na Austrália, onde, junto com sua namorada Natalie Viscuso, deixou muitos surpresos com sua aparência.

O ator parecia ter passado por uma mudança considerável que não passou despercebida aos seus seguidores. As redes sociais foram inundadas com comentários apontando que Cavill parecia “envelhecido”, “magro” e “emaciado”.

James Bond na Galiza?

O furor gerado pela sua visita aumentou ainda mais a expectativa em torno do seu possível papel como o próximo James Bond. Os fãs rapidamente fizeram piadas sobre como um 007 amante de boa carne e gado poderia ser a próxima grande ideia para a saga.

LEIA TAMBÉM:

Justin Bieber explode nas redes ao confessar que sofre de um transtorno preocupante

Estrela de ‘Adolescência’ surpreende a todos e toma uma decisão drástica em meio ao sucesso da série

Benny Blanco mudou de visual e fãs agradecem Selena Gomez: “Já me apaixonei”

Por outro lado, esta viagem também despertou a curiosidade sobre o nível de espanhol de Cavill. O ator fala fluentemente vários idiomas, incluindo espanhol, o que tornaria a sua experiência na Galiza ainda mais autêntica e próxima.