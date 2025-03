Justin Bieber explode nas redes ao confessar que sofre de um transtorno preocupante

Em meio às recentes polêmicas em que tem se envolvido com sua esposa, Justin Bieber recorreu às suas redes sociais para revelar que sofre de um transtorno mental que afeta seu dia a dia. Tudo isso depois de ele divulgar uma mensagem no Instagram que preocupou seus fãs.

Justin Bieber, Hailey Bieber, Selena Gomez e Benny Blanco viraram alvo de especulações nos últimos dias, já que a atual esposa do cantor canadense foi acusada de copiar a cantora de ‘Love you like a love song’ em tudo que faz e foi criado um boato de uma suposta inimizade entre os dois.

Por sua vez, Justin Bieber deu o que falar graças às suas recentes aparições públicas, nas quais surpreendeu com sua aparência desgrenhada e sua suposta dependência de substâncias ilegais, de tal forma que preocupou seus fãs com seu bem-estar, bem como o de seu parceiro e o de seu filho.

Justin Bieber

Justin Bieber revela doença nas redes sociais

Depois de todo o escândalo que a relação entre Justin e Hailey Bieber causou, o cantor de ‘Baby’ acessou sua conta oficial do X para publicar um vídeo com uma descrição que deixou em estado de alerta muitas pessoas: “Acho que me odeio quando às vezes sinto que estou me tornando não autêntico. Então lembro que todos somos levados a pensar que não somos suficientes. Ainda odeio mais quando mudo para agradar aos outros.”

E não foi só isso, nos seus stories na mesma rede social publicou fotografias suas quando criança com a legenda: “Também tenho problemas de raiva, mas quero crescer e não reagir tanto”.

Portais especializados descrevem os problemas de raiva como “uma manifestação de uma resposta emocional intensa e desproporcional às situações cotidianas, causando desconforto tanto para a pessoa quanto para aqueles que a rodeiam”.