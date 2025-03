Benny Blanco mudou de visual e fãs agradecem Selena Gomez: “Já me apaixonei”

Desde que Selena Gomez oficializou seu relacionamento com Benny Blanco, o produtor musical está no centro da tempestade. Embora seu talento seja indiscutível, seu estilo tem sido alvo de constantes críticas nas redes sociais. Muitos o descreveram como “descuidado” e “sem graça”, mas isso não foi um impedimento para Selena amá-lo do jeito que ele é. Mesmo assim, o músico resolveu surpreender com uma pequena mudança que deixou todos sem palavras.

ANÚNCIO

Benny recentemente acessou o TikTok para documentar um momento histórico em sua vida: o fim de sua icônica unibrow. No clipe, ele é visto sofrendo enquanto um estilista modela suas sobrancelhas. “Mantenha a calma porque eu a amo”, ouve-se Selena dizendo no fundo do vídeo, que desencadeou uma onda de reações nas redes sociais.

Apesar da óbvia dor em sua expressão, Benny consegue completar a sessão de depilação e revela seu novo visual com uma frase inesperada: “Não percebo diferença”. Mas os fãs sim.

O “efeito Selena”?

Os comentários dos usuários foram imediatos. “O que você quer dizer com não vê a diferença? Você parece uma pessoa diferente.” “Eu realmente respeito que Selena o ama do jeito que ele é, mas graças a Deus alguém colocou a mão nessas sobrancelhas”, brincou outro usuário. Alguns até compararam isso a um “brilho” digno de antes e depois em Hollywood.

Benny Blanco Benny Blanco muda seu look e os fãs não puderam acreditar na diferença (TikTok)

Não faltaram quem o classificasse como “efeito namorada”, fenômeno nas redes que descreve como a aparência e o estilo dos homens melhoram após o início de um relacionamento. “O efeito Selena é real. Primeiro o amor, depois a sobrancelha e depois o cabelo, vamos esperar.” “Benny, por favor, um pouco de condicionador nesses cachos e você será um galã.” “Amor é fazer Benny parecer bonito”, diz.

O estilo único de Benny Blanco

Blanco, 37 anos, foi ridicularizado por sua aparência em diversas ocasiões, mas sempre recebeu as críticas com humor. Em entrevista anterior, o produtor mencionou: “Sou tão feio que já me virei e agora sou atraente”.

Benny Blanco (Instagram)

Enquanto alguns celebram sua autenticidade, outros criticam sua aparência “desgrenhada” e a contrastam com a sofisticação de Selena. Porém, longe de ceder às críticas, Benny deixou claro que sua imagem é uma escolha intencional e que sempre permanecerá fiel à sua essência. “O importante é se sentir confortável com o que você veste e com sua aparência”, disse ele em entrevista à People. Porém, ela também revelou que vem adotando novos hábitos de autocuidado, como tratamentos faciais regulares e uma rotina de pele mais rígida.

ANÚNCIO

Selena e Benny: uma história de amor sem filtros

Selena Gomez Selena Gomez e Benny Blanco celebram o amor (Instagram)

LEIA TAMBÉM:

O filme chocante coreano que mistura suspense e religião acabou de chegar na Netflix e está deixando todo mundo louco

“Dava pra ver na sua cara”: o gesto de JLo com a filha que causou acusações nas redes “tem vergonha dela”

Não foi Obama: Jennifer Aniston e Pedro Pascal geram rumores de romance, mas causam confusão por um motivo

Desde que o casal anunciou seu relacionamento em 2023, eles são inseparáveis. O noivado em dezembro de 2024 marcou um novo capítulo em sua história de amor. Além disso, lançaram recentemente juntos o álbum I Said I Love You First, no qual mostram sua química dentro e fora do estúdio.

Apesar da transformação de Benny, Selena continua deixando claro que o ama do jeito que ele é.