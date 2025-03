Três Graças: Marjorie Estiano como vilã da novela de Aguinaldo Silva

A Globo planeja trazer Marjorie Estiano como a vilã de Três Graças, novela escrita por Aguinaldo Silva, que tem estreia prevista para outubro deste ano. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, Marjorie estaria sendo sondada para viver a antagonista, mas ainda nada foi confirmado.

Marjorie Estiano já trabalhou em outras produções de Aguinaldo Silva, como Duas Caras (2007) e Império (2014), onde substituiu Drica Moraes. As duas novelas foram produzidas para a TV Globo.

Protagonistas definidas

Dira Paes está certa no elenco de Três Graças, mas ainda não ficou acertado todas as protagonistas da história prevista para o horário nobre da TV Globo. No entanto, Aguinaldo Silva definiu que os nomes das personagens principais serão diferentes do título da novela das 21h.

Três Graças Aguinaldo Silva não terá seu desejo atendido pela Globo após mudança (Renato Rocha Miranda/TV Globo)

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, avó, filha e neta vão se chamar Lígia, Gerluce e Joélly. A publicação, no entanto, não diz qual a razão para a escolha dos nomes,avisando apenas que ela é “mantida em sigilo” pelo escritor.

Em Três Graças, Gerluce terá um romance com um policial, segundo a sinopse, e sua avó e mãe engravidaram na adolescência e criaram os seus filhos sem a presença dos pais.

Novela antecessora

Três Graças marca o retorno de Aguinaldo Silva à TV Globo. A trama será substituta do remake de Vale Tudo, que assume o horário das 21h na TV Globo em 31 de março de 2025, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.