Simony comemora remissão do câncer: “o tumor sumiu”

A cantora Simony compartilhou uma notícia animadora durante sua participação no Domingão com Huck, na TV Globo. Depois de um ano e meio de tratamento, ela confirmou que seu câncer de intestino entrou em remissão. Segundo a artista, seu médico a considera um verdadeiro “milagre” devido à sua recuperação surpreendente.

ANÚNCIO

Diagnosticada em 2022, a artista enfrentou um longo percurso até esse momento. Durante o tratamento, passou por 33 sessões de radioterapia e inúmeras de quimioterapia, mas foi a imunoterapia que trouxe os melhores resultados. Para aqueles que enfrentam a mesma batalha, ela deixou uma mensagem de incentivo: “Acreditem nos médicos e tenham fé”.

A cantora Simony e Belo, no “Domingão com Huck”. Foto: Reprodução/ TV Globo

Superação e fé ao longo do tratamento

O processo de cura não foi fácil. Ao longo dos meses de tratamento, a cantora perdeu os cabelos e até as sobrancelhas. Além disso, sofreu com feridas pelo corpo devido aos efeitos das sessões intensivas de quimioterapia e radioterapia. No entanto, apesar das dificuldades, nunca perdeu a confiança na recuperação.

LEIA TAMBÉM: Simony volta ao hospital após tratamento intensivo contra o câncer

Mãe de quatro filhos, ela revelou que um dos maiores desejos era acompanhar o crescimento do caçula e, no futuro, conhecer seus netos. Com muita determinação, afirmou que sempre acreditou na cura e encarou o desafio como mais uma batalha a vencer.

A repercussão da notícia foi imediata, e muitos internautas se identificaram com a história. Comentários nas redes sociais destacaram a importância de manter a esperança e seguir corretamente os tratamentos. Alguns seguidores compartilharam experiências semelhantes, reforçando que a vitória contra o câncer é um processo árduo, mas possível.

“Também estou em remissão há pouco mais de um ano. É uma luta difícil, mas ter fé e confiar na medicina faz toda a diferença”, comentou um usuário. Outra seguidora elogiou a postura da artista, que enfatizou a necessidade de equilíbrio entre crença e acompanhamento médico.