Sem filtro, Ana Maria Braga alfineta Claudia Ohana durante bate-papo: “você é muito ruim na cozinha”

Na edição desta segunda-feira (24) do Mais Você, Ana Maria Braga recebeu Claudia Ohana para um bate-papo sobre sua participação no The Masked Singer Brasil. A atriz, que recentemente foi desmascarada no reality musical, contou detalhes dos desafios enfrentados e da dificuldade em manter o segredo sobre sua identidade.

ANÚNCIO

Durante a conversa, a artista destacou que esconder sua participação do público e até da família foi uma das partes mais complicadas do programa. “A vontade de contar para alguém era imensa, mas eu sabia que precisava manter o mistério até o fim”, disse.

Os internautas não perdoaram quando, durante o bate-papo, a apresentadora disparou para a atriz que ela não é uma boa cozinheira: a “Ana Maria Braga na cara da Claudia Ohana “vc é mt ruim na cozinha... KKKJKKKKKKKKKKKK” disse um usuário do X, antigo Twitter.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga e Gil do Vigor comentam brigas do BBB 25: “É muita treta!”

Gracyanne Barbosa já procurou comida no lixo e Ana Maria Braga divide opiniões

Gracyanne Barbosa chorou ao revelar que passou fome durante o café da manhã com o eliminado do BBB 25 na manhã da quarta-feira (19) e Ana Maria Braga foi criticada por parte do público do Mais Você.

LEIA TAMBÉM: Globo renova contrato de Ana Maria Braga e descarta sua aposentadoria da TV

No programa, a musa fitness disse que tinha vergonha de falar que eu algumas vezes procurou comida no lixo: “Me deixa muito envergonhada por ter feito esse tipo de coisa”. Já na web, uma pessoa chegou a falar que a delicadeza da apresentadora era “igual um coice de cavalo”.