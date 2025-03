O filme chocante coreano que mistura suspense e religião acabou de chegar na Netflix e está deixando todo mundo louco

Um novo filme recém-lançado na Netflix rapidamente se tornou um sucesso e está entre os 10 filmes mais vistos do serviço de streaming.

É um filme cheio de suspense e mistério, perfeito para assistir à noite.

O filme cativante que chegou à Netflix

Trata-se de ‘Revelações’, filme sul-coreano de 122 minutos que está causando impacto entre os telespectadores.

Revelações Ryu Jun-yeol como Sung Min-chan em Revelações Cr. Cho Wonjin/Netflix © 2025 (Cho Wonjin/Netflix)

“Após um desaparecimento, um pastor convencido de que deve aplicar o castigo divino ao culpado e uma detetive atormentada por visões de sua falecida irmã sai em busca da verdade.”

É assim que a plataforma descreve esta produção dirigida por Yeon Sang-ho, responsável pelo aclamado “Train to Busan”, além de ter Alfonso Cuarón como produtor.

Dentro do elenco, dois nomes também se destacam: Ryu Jun-yeol e Shin Hyun-been, a quem cabem os papéis principais.

O filme, por sua vez, gerou reações mistas entre o mundo da crítica. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que “é tão sombrio e brutal quanto esperamos do cinema coreano. É outra história dirigida por personagens, com duração de cerca de duas horas, mas não é uma ação lenta”.

Por sua vez, Diego Lerer do Micropsia Cine indicou que “Embora avance de forma um tanto forçada (...), ‘Revelações’ tem alguns momentos e cenas perturbadoras”.

Enquanto Lopa K do The Review Geek afirmou que “um thriller intrigante com um ritmo caótico e um final igualmente caótico.”

Dessa forma, se você é fã de thrillers ou filmes sul-coreanos, ‘Revelações’ é uma boa alternativa para curtir na Netflix.