Não foi Obama: Jennifer Aniston e Pedro Pascal geram rumores de romance, mas causam confusão por um motivo

Jennifer Aniston disparou mais uma vez o alarme sobre a sua situação de relacionamento e, há alguns meses, dizia-se que a famosa estrela de ‘Friends’ mantinha mais do que apenas uma amizade com Barack Obama, negando categoricamente o seu romance com o ex-presidente dos Estados Unidos dizendo:

“O boato não me incomodou, mas é absolutamente falso” e aproveitou para salientar que tem tido mais contato com a própria Michelle Obama do que com o político: “Só o vi (Obama) uma vez. Conheço mais a Michelle do que ele.”

Jennifer Aniston. (Photo by James Devaney/GC Images) (James Devaney/GC Images)

Tudo isto começou a surgir, derivado de uma série de fotografias que foram publicadas na Internet, onde uma proximidade entre Obama e Aniston podia ser vista como uma colagem, aprofundando os rumores de divórcio entre o ex-presidente dos Estados Unidos e a sua esposa, Michelle Obama, derivado da ausência do marido em vários eventos.

No entanto, depois de fazer uma declaração contundente onde Jennifer Aniston negou categoricamente um suposto ‘romance’ com Barack Obama, os alarmes dispararam novamente e, desta vez, um dos singles mais cobiçados de Hollywood, foi mais uma vez ligado a outro homem, e é um dos homens que conseguiu capturar os corações de milhares de mulheres desde a estreia da sua série de sucesso ‘The Last Of Us’.

Jennifer Aniston e Pedro Pascal têm um romance?

Jennifer Aniston voltou a disparar os alarmes depois de ter sido capturada no que parece ser um jantar privado com Pedro Pascal, gerando uma onda de reações sobre a possibilidade de um romance entre as duas estrelas.

A expectativa de que o casal tenha um romance cresceu, e ambos se posicionaram na indústria como dois dos solteiros mais cobiçados de Hollywood, e por um lado, Pascal tem sido ligado a personalidades como Maria Dizzia, Lena Headey e Robin Tunney, enquanto Jennifer Aniston tem sido ligada a Gerald Butler, Bradley Cooper e Jason Sudeikis, além do próprio Barack Obama.

O “encontro” noturno de Jennifer Aniston e Pedro Pascal que gerou rumores de romance

Foi este sábado que Page Six partilhou uma série de fotografias em que Jennifer Aniston e Pedro Pascal podiam ser vistos a sair do Sunset Tower Hotel, em Los Angeles, Califórnia, no passado sábado, 22 de março.

Segundo os paparazzi que estiveram no local, os famosos atores de Hollywood chegaram separadamente às 20h, e só às 11h30 é que foram capturados novamente, quando se encontraram na área do manobrista, onde conversaram e depois se separaram.

Embora tenham chegado separadamente, as agências que divulgaram a informação indicaram que Jennifer Aniston e Pedro Pascal desfrutaram juntos de um jantar que durou aproximadamente três horas.

Outro detalhe que chamou a atenção foram os looks que usaram, e optaram por looks confortáveis, enquanto ela usava jeans flare com punho combinado com colete preto e camiseta branca, Pedro Pascal também usou calça jeans e jaqueta casual.

Embora os dois se “combinassem” na aparência e a emoção de ver os dois atores em um romance aumentasse, houve quem garantisse que não se tratava de um romance, mas sim da possível participação de Pascal na série televisiva, ‘The Morning Show’.