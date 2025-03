Fábio Jr. resgata foto da infância de Cleo e emociona fãs: “Sua versão feminina”

O cantor Fábio Jr. surpreendeu os fãs ao compartilhar um momento especial ao lado da filha, Cleo. Ele publicou nas redes sociais uma montagem com imagens do passado e do presente, destacando a relação de carinho entre os dois. “Fotos com a minha E@cleoTICA […] Tão feliz, filha! Te amo muitão!”

A atriz, de 42 anos, não deixou de responder à demonstração de afeto e retribuiu com uma mensagem carinhosa. “Ah, nossa! Você é meu amor”

O gesto emocionou os seguidores, que encheram os comentários com elogios e mensagens de apoio. Veja alguns comentários:

“Sua versão feminina. Muito sucesso para sua linda filhota.”

“Q recordação maravilhosa e a Cléo não mudou nada”

“Fiuk e Cléo únicos que se parecem com ele”

Reflexões sobre a carreira e a fama

Além do momento nostálgico, a artista participou recentemente de um programa de televisão ao lado do irmão, Fiuk. Durante a entrevista, ambos comentaram sobre o impacto de crescer em uma família de famosos. Ela afirmou que nunca viu a notoriedade dos pais como um obstáculo, mas sempre buscou construir sua trajetória de forma independente.

“Eu tratei muito pouco isso. Na verdade, nunca foi uma questão para mim porque eu sou muito grata de ser filha dos meus pais, com o bom e o ruim. Mas de fato, no início, eu tinha muita gana de fazer as coisas do meu jeito, com meu nome, por mim, então fico tranquila com isso”.

O irmão, por outro lado, relatou que enfrentou desafios no início da carreira devido à comparação com o pai. “Foi um processo meio difícil no começo, e quando você olha uma família famosa, são pessoas, tem defeitos. E, às vezes, você vê as qualidades, mas a pessoa tem mais defeitos ainda”.