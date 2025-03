Eliana Michaelichen garante um novo programa na TV Globo em abril

No ar na TV Globo com o The Masked Singer Brasil, Eliana Michaelichen apresenta o Especial LED, que foi gravado no fim de semana e vai ao ar na TV aberta em 17 de abril. A apresentadora também segue em mais uma temporada do Saia Justa,ao lado de Rita Batista, Bela Gil e Tati Machado, no GNT.

Logo na primeira temporada substituindo Astrid Fontenelle, Eliana mostrou estar à vontade na atração do canal pago. Antes mesmo da estreia, ela disse que estava disposta a ouvir e dar voz às mulheres e reforçou que sabe da responsabilidade da atração: “Um programa que fala sobre tudo”, lembrou a famosa ao Fantástico.

The Masked Singer Brasil Eliana assumiu o comando programa dominical em 2025, ao lado de Tata Wernerck, Belo, Dani Calabresa e Tony Ramos. Kenya Sade fez uma participação especial! (Maurício Fidalgo/TV Globo)

Em 2024, Eliana também comandou o‘Vem Que Tem, exibido em 28 de novembro, durante a Black Friday. A ex-SBT trabalhou ao lado de Beatriz Reis, conhecida como a Bia do Brás do BBB 24 e destacou produtos de marcas renomadas em meio a dinâmicas entre famílias.