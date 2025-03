“Dava pra ver na sua cara”: o gesto de JLo com a filha que causou acusações nas redes “tem vergonha dela”

Jennifer Lopez reapareceu com a filha Emme Muniz no tapete vermelho da estreia de ‘Othello’ em Midtown, Nova Iorque, peça estrelada por Denzel Washington e Jake Gyllenhaal, que teve lugar no Barrymore Theatre.

Ambos chamaram a atenção por seus trajes deslumbrantes; Enquanto a ‘Diva do Bronx’ optou por um look brilhante de duas peças, sua filha de 17 anos apareceu com um conjunto de terno sob medida que causou sensação e trouxe à tona o lado obscuro da internet.

Quase um ano depois da separação de Ben Affleck, Jennifer Lopez continua mostrando que o divórcio não a desanima e, dessa vez, a famosa cantora apareceu na estreia de ‘Othello’, muito bem acompanhada, e sua filha com Marc Anthony fez uma aparição, onde posou sorrindo com a mãe.

Esta não é a primeira vez que JLo passa um tempo com a filha, já que em diversas ocasiões a atriz mostrou o quanto seus gêmeos cresceram com saídas de compras casuais e passeios que dão atualizações sobre como Emme e Max estão.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Filha de Jennifer Lopez reaparece e seu look de terno sob medida é criticado

Horas antes de fazer sua aparição, Jennifer Lopez anunciou que teria uma companheira muito especial por meio de seus Stories no Instagram: “Tenho o par mais incrível para a estreia de Otelo”. Mais tarde, a cantora de ‘On the Floor’ apareceu no tapete vermelho da peça com sua filha de 17 anos, Emme Muniz.

Porém, as comparações entre mãe e filha explodiram nas redes sociais, e houve quem fizesse comentários cruéis nos quais destacasse que Emme Muniz não herdou o glamour característico da mãe, já que eram olhares completamente opostos que geraram debate.

A filha de Marc Anthony e JLo, foi para o tapete vermelho com um conjunto de terno preto risca de giz que combinou com uma camisa cinza e uma gravata xadrez com joias leves e sem maquiagem, deixando o rosto completamente livre de qualquer tipo de produto.

Jennifer Lopez y su hija Emme. Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

O gesto de JLo para a filha que indignou as redes

Seu visual andrógino mais uma vez desencadeou uma onda de opiniões nas redes sociais, onde os usuários atacaram cruelmente Emme Muniz, tanto pelo traje quanto pela aparência física, onde se lia: “Aquela menina parece ter 80 anos”, “O que aconteceu com Harry Potter?”, “A mãe dela é tão feminina e ela preferia se vestir como o pai”.

No entanto, os mais observadores não só atacaram o look que Emme Muniz usou para esta festa de gala, como houve outros que afirmaram que Jennifer Lopez queria posar “sozinha” e não o podia fazer, salientando que sentia “vergonha” da filha:

“Jlo querendo posar sozinha e a filha lá querendo aparecer em todas as fotos”, “A cara da JLo quando a filha volta para tirar mais fotos”, “Ela só permitiu algumas para que acreditem que ela é uma super mãe. Depois, tchau, não te conheço”, enquanto outros defenderam a atriz dizendo: “Jlo feliz com a filha e as pessoas dando opinião... fiquem de olho nos seus filhos e não critiquem, estamos no século 21, isso já está normalizado.”