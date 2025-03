Celeste chega ao fundo do poço em Garota do Momento e namoro é proibido

Celeste (Debora Ozório) chega ao fundo do poço e namoro com Edu (Caio Manhente) é proibido por Raimundo (Danton Mello)

Celeste (Debora Ozório) chega ao fundo do poço em Garota do Momento e seu namoro com Edu (Caio Manhente) volta a ser proibido por Raimundo (Danton Mello). Enquanto a novela das seis pega fogo nesta segunda (24) , a jovem será sequestrada em cenas previstas para irem ao ar entre os capítulos de 14 e 15 de abril, situação que causa tensão na família e no filho de Nelson (Felipe Abib), que descobre que será pai.

Inclusive será uma dívida feita pelo pai de Edu que faz com que Celeste seja feita refém de um bandido. Mas, segundo o Notícias da TV , é o personagem de Danton Mello que paga a fortuna pedida para libertá-la, deixando claro que o jovem casal nunca mais vai se encontrar.

Como Celeste é sequestrada

O bandido invade a casa de Anita (Maria Flor), que está com seus filhos, incluindo a personagem de Debora Ozório. Ele aparece atrás de Nelson, que diz que está sendo seguido e ameaçado e que precisa de ajuda.

Neste momento todos descobrem que Nelson deve cerca de 100 mil cruzeiros. Enquanto a família briga, o sequestrador procura jóias e objetos de valor na casa, mas sem encontrar nada ele leva Celeste, que é filha de um homem rico.

Garota do Momento Raimundo (Danton Mello) paga resgate de cerca de 100 mil cruzeiros para libertar Celeste (Debora Ozório) do cativeiro (Divulgação/TV Globo)

Nas mãos do capanga, ela liga para Raimundo e pede uma fortuna ao pai, que fica assustado e paga o resgate, obrigando a adolescente a se separar de Edu e ficar longe da família do rapaz, sem saber que ela está grávida.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

Além do protagonista Candinho (Sergio Guizé) e outros personagens conhecidos, Êta Mundo Bom! 2, como se popularizou na web, conta com novos personagens, como o Professor Asdrúbal (Luis Miranda) , substituto de Pancrácio (Marco Nanini). Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Isaac Amendoim, Castorine, Tony Tornado, Nívea Maria e Fabio de Luca, do Porta dos Fundos, também estão confirmados.