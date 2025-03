Cecília ganha novo destino no remake de Vale Tudo. Saiba tudo!

Foi decidido que Cecília não morre no remake de Vale Tudo. A personagem levada pela atriz Maeve Jinkings em 2025 segue até o último capítulo da trama adaptada por Manuela Dias, que estreia na TV Globo em 31 de março.

Na versão original de Vale Tudo, em 1988, Cecília morreu após sofrer um grave acidente no capítulo 75. Mas, segundo a coluna Play , do jornal O Globo, o diretor artístico Paulo Silvestrini garante que esse desfecho foi descartado.

Ele disse ao site que foi um desejo de Manuela Dias não interromper a história da personagem: “Foi um desejo logo no início dela e eu fiquei bem feliz porque vamos poder aproveitar a Maeve por mais tempo. Sou muito fã do trabalho dela”, contou Silvestrini.

Personagem lésbica

Cecília é uma personagem lésbica no remake de Vale Tudo. Ela é casada com Laís (Lorena Lima), casal que adota Sarita (Luara Victória). Outra mudança é que Maeve Jinkings mostra o lado ambientalista dela, algo que não aconteceu na novela original: “Ela servia para provocar uma discussão entre o Marco Aurélio e a Laís”, afirma o diretor, deixando claro que a adaptação traz outras questões.

Vale Tudo Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) formam o casal lésbico do remake. Elas adotam uma menina na versão de Manuela Dias (Fábio Rocha/TV Globo)

Elenco de Vale Tudo (2025)

Taís Araujo e Bella aparecem como as protagonistas do remake de Vale Tudo, interpretando Raquel e Maria de Fátima, que recebeu inúmeras críticas após a TV Globo divulgar as primeiras cenas da trama .

Após ser a vilã da trama No Rancho Fundo (2024), Debora Bloch foi chamada para ser Odete Roitman na novela adaptada por Manuela Dias e Humberto Carrão e Paolla Oliveira vivem seus filhos, Afonso e Heleninha. Malu Galli, que apareceu em Garota do Momento, é Celina, irmã da empresária.

O elenco tem ainda Ywyzar Tentehar , Renato Góes, Cauã Reymond, Alice Wegmann, Carolina Dieckmann , Edvana Carvalho, Ramile, Luis Melo, Belize Pombal, Karine Teles, Luis Salém, Alexandre Nero, Thiago Martins , Matheus Nachtergaele e Julio Andrade.

A história original

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.