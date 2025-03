Série Disney+ traz Maria Bonita dividida entre o cangaço e a maternidade

Isis Valverde explora o casamento e a maternidade de Maria Bonita em Maria e o Cangaço , minissérie em seis capítulos que chega ao catálogo do Disney+ no dia 4 de abril. Diferente das demais produções, Lampião, seu marido, não está no foco e sim Maria de Déa. O ator Júlio Andrade, de Vale Tudo, também está no lançamento do streaming .

Quem acompanha a história mergulha de cabeça na complexidade da vida de uma mulher no sertão, que estava dominado pela violência. Apaixonada, Maria Bonita aceitou viver ao lado de Virgulino Ferreira, o Lampião, mas não foi submissa e silenciada pelo marido.

Mas, uma gravidez inesperada fez com que a personagem de Isis Valverde na minissérie Disney+ fosse confrontada com a dura realidade das leis do cangaço, fazendo com que ela entregasse seu bebê para outra família criar. A partir disso, a protagonista fica dividida entre a vida fora da lei e o desejo de criar sua própria filha.

‘Maria e o Cangaço’: 3 detalhes do trailer da série sobre Maria Bonita que você pode ter perdido (Pedro Rodriguez Chacal/Reprodução/Disney+)

“Maria e o Cangaço” apresenta os últimos anos do movimento sob o olhar visceral desta mulher que se tornou mãe, e da mãe que se tornou uma lenda brasileira. A série busca humanizar a figura histórica, revelando camadas emocionais e conflitos internos raramente abordados.

Maria e o Cangaço é baseada na obra “Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço”, da jornalista e escritora Adriana Negreiros, e tem a direção-geral de Sérgio Machado, que também assina a criação.

A minissérie conta com direção de Thalita Rubio e Adrian Teijido. O elenco inclui, além dos protagonistas, Rômulo Braga, Mohana Uchôa, Clebia Sousa, Thainá Duarte, Geyson Luiz, Dan Ferreira, Jorge Paz e Chandelly Braz.