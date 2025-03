Robson apanha e fica sem dentes na última semana de Mania de Você. Confira!

Robson (Eriberto Leão) fica sem os dentes na última semana de Mania de Você. O mau-caráter da novela escrita por João Emanuel Carneiro leva vários socos de Hugo (Danilo Grangheia), que descobre que o ex-gerente do restaurante falsificou sua tomografia, num confronto marcado para o capítulo desta segunda-feira (24).

Segundo o site Notícias da TV , o marido de Diana (Vanessa Bueno)encontra o ex-amigo e não esconde que está cheio de raiva por ter acreditado que iria morrer e detona: “Você não tem noção do que fez comigo”. Em seguida, os dois aparecem lutando e Robson tenta se defender dos socos.

Mania de Você “Agora você vai entender a dor que me causou”, diz Hugo (Danilo Grangheia) ao fazer Robson (Eriberto Leão) perder os dentes na última semana da novela das nove da TV Globo (Fabio Rocha/TV Globo)

Hugo consegue arrancar os dentes da boca do ex-gerente com um soco no rosto, fazendo com que ele fique desesperado: “Agora você vai entender a dor que me causou”, dirá o personagem de Danilo Grangheia na novela da TV Globo.

Novela substituta

O último capítulo de Mania de Você vai ao ar em 28 de março. Na segunda-feira, 31, o remake de Vale Tudo assume o horário das 21h na TV Globo, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

