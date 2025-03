Protagonistas de Vale Tudo são vistos juntos em São Paulo. Veja o motivo!

Taís Araujo e Renato Góes, casal no remake da TV Globo, são fotografados juntos em brunch em Alto de Pinheiros (SP)

Taís Araujo e Renato Góes, protagonista do remake de Vale Tudo, participaram de um brunch no Alto de Pinheiros, em São Paulo, que aconteceu neste domingo (23). Eles interpretam os personagens Raquel e Ivan na novela das 21h, mas estavam de folga das gravações.

Casal na trama de Manuela Dias e amigos fora das telas, os atores posaram juntos para fotos durante o evento promovido por uma loja de roupas. Enzo Celulari, Eliezer, Isabella Scherer e o casal Shantal Verdelho e Mateus Verdelho também estavam no local.

Elenco de Vale Tudo (2025)

Taís Araujo e Bella aparecem como as protagonistas do remake de Vale Tudo, interpretando Raquel e Maria de Fátima, que recebeu inúmeras críticas após a TV Globo divulgar as primeiras cenas da trama .

Vale Tudo "Queria uma vilã e recebi a maior heroína de todos os tempos", disse Taís Araujo na festa de lançamento do remake no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (Reprodução/X/Twitter)

Após ser a vilã da trama No Rancho Fundo (2024), Debora Bloch foi chamada para ser Odete Roitman na novela adaptada por Manuela Dias e Humberto Carrão e Paolla Oliveira vivem seus filhos, Afonso e Heleninha. Malu Galli, que apareceu em Garota do Momento, é Celina, irmã da empresária.

O elenco tem ainda Ywyzar Tentehar , Renato Góes, Cauã Reymond, Alice Wegmann, Carolina Dieckmann , Edvana Carvalho, Ramile, Luis Melo, Belize Pombal, Karine Teles, Luis Salém, Alexandre Nero, Thiago Martins , Matheus Nachtergaele e Julio Andrade.

A história original

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.