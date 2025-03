Presa em Beleza Fatal, Camila Pitanga morre no começo de Dona de Mim

Após sua personagem ser presa em Beleza Fatal, da Max, Camila Pitanga está confirmada na novela Dona de Mim, que estreia no dia 21 de abril na TV Globo. Mas, ela aparece apenas no primeiro capítulo da trama escrita por Rosane Svartman para substituir o folhetim Volta por Cima, às 19h.

Após oito anos longe das novelas da emissora, desde o fim de Velho Chico (2016), Camila retorna sendo Ellen, a mãe biológica de Sofia (Elis Cabral), que morre devido a um câncer no útero. Enfrentando o estágio terminal da doença, ela procura Abel (Tony Ramos) e pede que ele salve a vida de sua filha.

Segundo Camila Pitanga, sua personagem em Dona de Mim é devota de Nossa Senhora da Penha e lutadora: “Alguém que luta com todas as forças pela vida”, define a atriz, que celebra a parceria com Rosane e Allan Fiterman, diretor da trama: “Dois criadores que admiro e com quem estou amando conviver”.

Dona de Mim Ellen, personagem de Camila Pitanga na novela das sete da TV Globo, será bem diferente de Lola, papel feito pela atriz na novela Beleza Fatal, da Max (Divulgação/Max)

Capítulos previstos em Dona de Mim

Estão previstos 173 capítulos para Dona de Mim, mas existe a possibilidade deste número subir, dependendo do sucesso de audiência,como aconteceu com Garota de Mim, às 18h. O tema de abertura será cantado por Negra Li e Johnny Hooker, que dão uma nova cara para o hit de mesmo nome da cantora Iza.

Quem está no elenco principal

A protagonista de Dona de Mim é levada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo. Além dela, Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados.