‘Pessoas apaixonadas pelo que fazem’ estão em ‘Os Donos do Jogo’, diz Mel Maia

Mel Maia destacou que ‘pessoas apaixonadas pelo que fazem’ estão na série brasileira Os Donos do Jogo, que estreia em 2025 no catálogo da Netflix. A frase foi colocada na legenda das fotos divulgadas pela atriz no Instagram, durante as gravações no último sábado (22).

Segundo o site O Dia , na mesma legenda, Mel não economizou elogios aos colegas e disse que “assim fica fácil” trabalhar. Xamã, Giullia Buscacio e André Lamoglia aparecem no carrossel de fotos publicadas aos seguidores.

Mel Maia , que aparece com biquínis de modelos diferentes, também mostrou a equipe e os aparatos que ficam nos bastidores da série que aborda o jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Os Donos do Jogo Xamã, Giullia Buscacio e André Lamoglia trabalham com Mel Maia na série original da Neflix sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram @melissamelmaia)

Detalhes de Os Donos do Jogo

Sem data oficial de estreia na Netflix, a série original Os Donos do Jogo explora o jogo do bicho e a máfia da contravenção no Rio de Janeiro. André Lamoglia, destaque em Elite, leva o personagem principal Profeta, e Heitor Dhalia é responsável pela direção, ao lado de Bernardo Barcellos e Bruno Passeri.

Segundo o enredo, Os Donos do Jogo narra a história de Profeta, um jovem que sonha em crescer no império do jogo do bicho, mas descobre que a violência e a corrupção fazem parte desta luta pelo poder.