Netinho ‘está em tratamento especializado’ após diagnóstico de câncer

Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfáticp e está ‘em tratamento especializado’, segundo revelou um boletim médico divulgado em seu perfil no Instagram. Marcado por Milla, hit de 1996, o artista foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após se queixar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

A alta hospitalar aconteceu na sexta-feira (21), mas enquanto esteve internado Netinho fez uma bateria de exames para investigar de forma detalhada a causa da dor. Com isso, os shows durante o Carnaval 2025 foram cancelados.

A nota oficial exibida aos seguidores diz ainda que o famoso está em acompanhamento onco-hematológico, coordenado pela médica Glória Bonfim: “O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado”, informa o documento divulgado neste domingo (23).

A saúde de Netinho

O cantor do hit Milla (1996) tem um histórico de saúde com alguns problemas sérios, como um sangramento no fígado que o levou para o centro médico em 2013. O cantor também passou por três cirurgias no cérebro e foi dependente de uma válvula cerebral.

Boletim médico: Documento revela detalhes da saúde de Netinho (Reprodução/Instagram)

Fora do Carnaval

A preocupação com a saúde não foi o único motivo que tirou Netinho do Carnaval de Salvador. O músico disse que ficaria fora da folia de 2025 porque a festa ficou “infestada por músicas estranhas”.