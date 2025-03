Fãs mandam recado para Netinho após diagnóstico de câncer revelado

Netinho está recebendo muitos recados carinhosos dos fãs após o diagnóstico de câncer ser revelado por um boletim médico. Na web, anônimos aproveitam as redes sociais para desejar melhoras para o cantor de Milla, hit de 1996.

“Vumbora, Divo! Orando para você voltar, com muita saúde, aos palcos para nos transmitir sua luz e energia”, escreveu uma pessoa, marcando uma hashtag com o nome do artista no X, antigo Twitter.

A mesma corrente desejando melhoras para Netinho também surgiu no Instagram, onde o cantor é mais presente: “Deus está contigo!!! Você é nosso guerreiro. Essa será só mais uma batalha que será vencida e vamos comemorar muito!!! Eu creio”.

A saúde de Netinho

Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático e está ‘em tratamento especializado’, segundo revelou um boletim médico divulgado em seu perfil no Instagram. Marcado por Milla, hit de 1996, o artista foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após se queixar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Boletim médico: Documento revela detalhes da saúde de Netinho (Reprodução/Instagram)

A alta hospitalar aconteceu na sexta-feira (21), mas enquanto esteve internado Netinho fez uma bateria de exames para investigar de forma detalhada a causa da dor. Com isso, os shows durante o Carnaval 2025 foram cancelados.

O cantor do hit Milla (1996) tem um histórico de saúde com alguns problemas sérios, como um sangramento no fígado que o levou para o centro médico em 2013. O cantor também passou por três cirurgias no cérebro e foi dependente de uma válvula cerebral.