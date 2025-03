Estreia o trailer de ‘The Ugly Stepsister’, a versão sangrenta de Cinderela: quando será lançado?

'The Ugly Stepsister'

Os contos de fadas têm sido populares entre o público, que gosta principalmente de ver finais felizes, que, por outro lado, tem sido criticado por perder o toque de realismo nas histórias.

‘Cinderela’ não foge à regra, pois é uma das histórias mais famosas adaptadas para a televisão em diversas ocasiões, e a Disney tem sido a produtora que levou para a grande tela os escritos de Charles Perrault, que têm sido os mais adequados para um público familiar.

Agora, a indústria cinematográfica apostaria em uma versão alternativa, focada no terror corporal e na sátira, na estreia de Emilie Blichfeldt como diretora do filme, com uma criação que promete revirar o estômago de quem a vir.

Cinderela (Walt Disney Animation Studios)

‘The Ugly Stepsister’ revoluciona a história clássica

‘A Meia-Irmã Feia’ é o filme que tem provocado reações diversas no público e espera ser bem recebido pela inovação que representa na história, que deixará de ser um conto de fadas convencional.

As imagens do filme viralizaram nas redes sociais, o que, segundo o Daily Mail, fez vomitar os espectadores que assistiram à estreia de ‘The Ugly Stepsister’ no Festival de Cinema de Sundance, em janeiro de 2025.

Trailer lançado

Recentemente, através das contas oficiais de algumas distribuidoras internacionais de filmes, foi revelado o trailer, no qual é possível ver um pouco da crueza com que a história foi escrita, e algumas imagens gráficas que podem revirar o estômago de quem é sensível ao sangue.

Estrelado por Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp e Flo Fagerli, o novo lançamento é uma versão distorcida do conto de fadas ‘Cinderela’, acompanhando de perto uma mulher chamada Elvira, que compete pela beleza com sua meia-irmã e está disposta a fazer o que for preciso para superá-la.

Quando será lançado?

O polêmico filme estreou nos cinemas noruegueses em 7 de março e será lançado nos Estados Unidos em 18 de abril. Ainda não se sabe quando chegará aos cinemas no México, mas, como já aconteceu antes, provavelmente chegará algumas semanas depois.

Aqui você pode ver o trailer: