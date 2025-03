De Selena Gomez a Rihanna: as celebridades que fazem sucesso com suas marcas de maquiagem

A cantora e atriz está arrasando com sua marca de beleza Rare Beauty

Na última década, muitas celebridades conseguiram expandir a sua influência para além da música e da atuação, entrando no mundo da beleza com marcas de maquiagem que têm sido um sucesso retumbante.

ANÚNCIO

De Selena Gomez a Rihanna, estas celebridades conseguiram criar impérios no mundo da cosmética, marcando tendências e revolucionando a indústria com produtos inclusivos e acessíveis para todos os tons de pele.

Rare Beauty - Selena Gomez

Em 2020, Selena Gomez lançou a Rare Beauty, uma marca que rapidamente ganhou popularidade pela sua abordagem inclusiva e diversificada. A Rare Beauty se diferencia por oferecer produtos adequados para todos os tipos de pele, com uma gama de tonalidades de base que abrange uma ampla variedade de tonalidades. Além da qualidade de seus produtos, a cantora fez da Rare Beauty um projeto pessoal que promove a autoestima e o amor próprio, incentivando suas clientes a se sentirem lindas independente da aparência.

Fenty Beauty - Rihanna

Sem dúvida, Rihanna é uma das figuras mais influentes da indústria da beleza com a sua marca Fenty Beauty. Lançada em 2017, a Fenty Beauty marcou um antes e um depois na indústria cosmética ao oferecer uma variedade incrível de tonalidades de base (mais de 40 em seu lançamento) para atender todos os tipos de pele. Essa inclusão tornou a marca um sucesso imediato e revolucionou a forma como as marcas de maquiagem desenvolvem e comercializam seus produtos.

Kylie Cosmetics - Kylie Jenner

Kylie Jenner, com sua marca Kylie Cosmetics, foi pioneira na criação de uma marca que não só aproveita a popularidade das mídias sociais, mas também oferece produtos acessíveis e de alta qualidade. Desde o seu lançamento em 2015, a marca tem sido um sucesso estrondoso, especialmente conhecida pelos seus batons e kits labiais, que se tornaram virais em questão de meses. A Kylie Cosmetics se expandiu para outros produtos de beleza, como sombras, iluminadores e produtos para sobrancelhas, sempre mantendo uma conexão estreita com seus seguidores através das redes sociais.

Haus Labs-Lady Gaga

Lady Gaga, uma das figuras mais icônicas do entretenimento, também se lançou no mundo da beleza com a Haus Labs em 2019.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Importante fazenda da novela Renascer está a venda por R$ 1,8 milhão

‘Adolescência’ é baseada em uma história verdadeira? A verdade por trás da aplaudida nova série da Netflix

Meghan Markle dá conselhos perigosos? Especialistas questionam seu programa e pedem para não fazer isso em casa

A marca se destaca pelos tons ousados ​​e pela filosofia de empoderamento, incentivando suas seguidoras a se expressarem através da maquiagem sem limitações. A Haus Labs tem como foco oferecer produtos de alta qualidade e durabilidade, desde batons até produtos para rosto e olhos. A cantora tem defendido a maquiagem como forma de arte e ferramenta de expressão, o que se reflete claramente em sua linha.