Beto e Bia transam em Garota do Momento? Novela pega fogo nesta segunda (24)

Beto (Pedro Novaes) é flagrado dormindo com Bia (Maisa) e o capítulo desta segunda (24) da novela das seis pega fogo

Garota do Momento

A participação especial de Gloria Groove não é a única razão para Garota do Momento pegar fogo no capítulo desta segunda-feira (24), quando Beto (Pedro Novaes) apanha de Juliano (Fabio Assunção) após ser flagrado na cama com Bia (Maisa). O que o vilão não imagina é que sua filha embebedou o ex-namorado para poder dormir com ele.

Segundo o site Notícias da TV , a inimiga de Beatriz (Duda Santos) não vai realmente transar com o jornalista, apenas encena a situação que será vista por Juliano, que reage de forma violência, chamando o pai do rapaz de frouxo: “Deixar acontecer uma barbaridade dessas debaixo do próprio teto”, esbraveja o marido de Clarice (Carol Castro).

Beto se defende

A situação fica complicada para o protagonista de Pedro Novaes em Garota do Momento, que nega ter dormido com Bia e acusa a ex-namorada de armação: “Você viu a Bia de camisola deitada ao lado de um sujeito que estava completamente apagado”, diz o rapaz, que deixa Juliano ainda mais sem controle. A partir disso, Beto será obrigado a ficar noivo de Bia e Beatriz rejeita seguir o namoro com o jornalista.

Garota do Momento Ao ser flagrado na cama com Bia (Maisa), Beto (Pedro Novaes) diz que nada aconteceu, mas Juliano (Fabio Assunção) não acredita e bate no protagonista da novela de época da TV Globo (Reprodução/X/Twitter @gunaydingabi)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

