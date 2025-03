Xuxa vira ‘Xuxa Lee’ ao homenagear Rita Lee em projeto inédito. Veja o look!

A apresentadora Xuxa virou ‘Xuxa Lee’ ao homenagear a roqueira Rita Lee (1947-2023) em um vídeo do álbum Xuxa Só Para Baixinhos 14, que será lançado em 27 de março, aniversário de 62 anos da famosa. O apelido surgiu de Junno Andrade, namorado da eterna rainha dos baixinhos.

Fotos divulgadas pelo jornalista e editor Guilherme Samora mostram Xuxa caracterizada como Rita Lee nos bastidores da gravação. A ex-apresentadora infantil usou uma peruca ruiva e uma roupa branca com listras pretas e uma guitarra.

Xuxa sempre foi fã de Rita Lee e sempre esteve próxima da família da cantora. Inclusive sempre foi muito parceira Roberto de Carvalho, viúvo da roqueira, que compôs para a apresentadora a música Peter Pan, que fez parte do seu primeiro disco, lançado em 1986.

O 14º Xuxa Só Para Baixinhos marca o retorno da mãe de Sasha ao mundo infantil. O trabalho estava engavetado desde 2016: “As cores estão no mundo inteiro, na vida de todos nós e, no audiovisual, as pessoas vão entender, mesmo que não falem a mesma língua”, contou a apresentadora sobre o álbum, que será disponibilizado no YouTube e nas plataformas digitais.