Último capítulo de Beleza Fatal decepciona fã: ‘A maior injustiça’

Fã reclama do destino de Sofia (Camila Queiroz) exibido no último capítulo da novela da Max

A Max exibiu o último capítulo de Beleza Fatal nesta sexta-feira (21) e decepcionou uma fã que esperava um desfecho diferente para Sofia, personagem de Camila Queiroz, que vive assombrada por Lola (Camila Pitanga), que acaba sendo presa por um crime que não cometeu.

“A maior injustiça para mim de Beleza Fatal foi a Sofia terminar do jeito que terminou”, escreveu a internauta, que também criticou o fato da novela ser exibida também na Band. A trama entrou na programação do canal no dia 10 de março, indo ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30.

Mesmo com muitos spoilers na web, para alguns fãs essa é uma oportunidade rever a trama e também para quem não é assinante do serviço de streaming acompanhar a primeira novela brasileira da Max.

O elenco de Beleza Fatal

Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz são as protagonistas de Beleza Fatal. O elenco conta ainda com Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Marcelo Serrado, Caio Blat, Naruna Costa e Julia Stockler.

Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins também participam da novela.