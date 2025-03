Série Tremembé: Anselmo Vasconcellos relembra a prisão de Roger Abdelmassih

Com participação especial confirma em Garota do Momento , o ator Anselmo Vasconcellos também está certo no elenco de Tremembé, série do Prime Video sobre o “presídio dos famosos” em São Paulo. Na trama, ele interpreta o médico Roger Abdelmassih, que foi condenado a 278 anos de prisão em 2010, pelo estupro de 39 mulheres.

Foragido, Abdelmassih foi encontrado pela polícia em Assunção, capital do Paraguai. Antes disso, vestígios dele e da esposa, a ex-procuradora da República Larissa Sacco, foram encontrados numa fazenda em Avaré e numa casa em Jaboticabal, no interior de São Paulo, segundo contou o delegado Fábio Sanches Sandrin, da Divisão de Capturas do Departamento de Homicídios, à Rádio Bandeirantes, na época.

O médico criminoso também movimentou as contas de uma empresa agrícola usada como fachada para sustentá-lo, segundo a reportagem da rádio. Roger Abdelmassih chegou a ser preso em 2009, mas foi liberado às vésperas do Natal em função de um habeas corpus concedido pelo então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes.

Em 2011, Abdelmassih tentou renovar seu passaporte e um novo pedido de prisão foi decretado. Mas a polícia não achou mais o médico, assim, ele entrara para a lista dos procurados da Interpol (a polícia internacional).

A série Tremembé no Prime Video

Tremembé é uma série produzida pelo Prime Video que conta a história dos prisioneiros famosos deste presídio em São Paulo, como Suzane von Richthofen e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais dela em 2002, e do médido Roger Abdelmassih, condenado pelo estupro de várias pacientes em sua clínica de fertilização.

Tremembé Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen na1ª temporada da série Prime Vídeo (Manoella Mello/TV Globo)

O elenco de Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen e Felipe Simas aparece como um dos irmãos Cravinhos. O ator Anselmo Vasconcelos dá vida ao médico Roger Abdelmassih.

Os atores Lucas Oradovschi e Bianca Comparato também estão confirmados no elenco da série do Prime Video baseada em crimes reais, levando os papéis de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte de Isabella Nardoni.

A atriz Carol Rodrigues é Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido. As atrizes Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio também estão no elenco desta série produzida pela Paranoid e pela Amazon MGM Studios.