Patrick Schwarzenegger, de ‘White Lotus’, posa nu com a namorada em ensaio fotográfico da marca de Kim Kardashian

A nudez de Patrick Schwarzenegger na série da Max surpreendeu Chris Pratt (The Electric State), cunhado do ator

Os fãs de ‘White Lotus’ concordam que a estrela da terceira temporada é Patrick Schwarzenegger. O ator, que já havia conquistado vários seguidores por seu trabalho no spin-off de ‘The Boys, Gen V’, agora surpreendeu a todos com uma sensual sessão de fotos com a namorada onde aparecem praticamente nus.

O ator vive um grande momento tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Seu papel na aclamada série Max o catapultou para o centro dos olhos do público e várias de suas cenas continuam a fazer as pessoas falarem. Dentre eles, destaca-se sua nudez frontal, além de uma das mais comentadas até agora com Sam Nivola, que interpreta seu irmão, Lochlan Ratliff.

Patrick Schwarzenegger posou para marca de roupas íntimas de Kim Kardashian

O ator de 31 anos posou com a namorada, a modelo Abby Champion, com quem está prestes a se casar, após ficar noivo em dezembro de 2023. Para a marca de roupas íntimas de Kim Kardashian, Skims, que está lançando uma nova coleção de lingerie para casamentos, o casal fez um ensaio fotográfico onde em algumas imagens ele estava completamente nu.

Nas imagens, Patrick aparece coberto apenas por um buquê de flores brancas em uma foto bem sensual, revelando seu abdômen marcado. Ao lado dela, Champion posa com um lindo conjunto transparente composto por sutiã branco e shorts.

Outra foto mostra a modelo com um surpreendente traje de espartilho branco, combinado com shorts e meia-calça, tudo no mesmo tom. Enquanto isso, Patrick veste um sofisticado smoking preto com gravata borboleta combinando, proporcionando o contraste clássico que costuma ocorrer em casamentos.

Após a sessão, a modelo não hesitou em escrever em suas redes sociais: “Este é um momento muito emocionante na minha vida e quero me sentir o melhor possível durante todo esse tempo. Skims é minha opção preferida para me sentir confiante, mal posso esperar para usar essas roupas incríveis para o nosso casamento e lua de mel”, finaliza.

Por outro lado, Patrick descreveu a sessão como uma experiência “divertida”. Além disso, isso o deixou “ainda mais animado” com seu grande dia.