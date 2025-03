Os avôs de Gloria Groove são homenageados em Garota do Momento. Saiba detalhes!

Garota do Momento

Há um momento muito especial envolvendo a drag queen Gloria Groove no capítulo da novela Garota do Momento que vai ao ar na segunda-feira (24). Daniel Garcia, seu intérprete, homenageia seus avôs ao cantar como Waldemar Santo, ao lado de Verônica Queen (Silvero Pereira), na boate Lígia (Palomma Duarte).

Para o site da Quem, Daniel afirmou que fez questão de homenagear os parentes ao ser confirmado na novela de época: “Eu adoraria homenagear pessoas importantes na minha vida que com certeza estavam se divertindo em boates como esta de ‘Garota do Momento’, em 1958”, conta o intérprete de Gloria Groove.

Na mesma entrevista, a drag queen disse que o nome de seu personagem é uma celebração aos seus dois avôs:”Meu avô por parte de pai, o Seu Santo, e meu avô por parte de mãe, o Seu Waldemar. Daí o nome do meu personagem”, cita Daniel.

“O lado emocionante dessa participação é que é como se eu estivesse vivendo uma noite na pele do meu avô, em 1958, tocando, fazendo um som dentro de uma boate. Acho que tive a oportunidade de homenagear a minha origem dentro dessa participação”.

Garota do Momento Daniel Garcia (Gloria Groove) canta como Waldemar Santo, ao lado de Verônica Queen, personagem de Silvero Pereira, na novela das seis da TV Globo (Léo Rosario/TV Globo)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.