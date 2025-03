O filme surpreendente que causou polêmica mundial chegou à Netflix e surpreende a todos: é arrebatador

De tempos em tempos surgem na Netflix novos filmes, séries, minisséries e documentários que surpreendem os usuários, sendo produções que muitos não esperavam que chegariam ao serviço de streaming.

Isso aconteceu justamente com um filme que acaba de ser lançado e já está varrendo a plataforma.

O filme que está varrendo a Netflix

Trata-se de “Morbius”, filme de 109 minutos do universo Marvel que está causando alvoroço entre os telespectadores.

Morbius (Marvel / Columbia Pictures)

“Em busca da cura para sua doença rara, um bioquímico se injeta com um soro perigoso que desperta uma força sobre-humana... e uma sede incontrolável de sangue.”

O filme dirigido por Daniel Espinosa causou polêmica mundial, pois se esperava que fosse um grande sucesso, mas se tornou um fracasso. Nesse sentido, teve um orçamento de 75 milhões de dólares e arrecadou 167 milhões de bilheteria, valor abaixo do esperado.

A produção é estrelada por Jared Leto e o elenco ainda conta com nomes como Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal e Michael Keaton.

O filme também recebeu críticas negativas da crítica. Johnny Oleksinski do New York Post observou que é um “filme chato da Marvel (...) O final cacofônico cria uma sequência, mas espero que nunca veja a luz do dia. Na verdade, considerando que é sobre vampiros, talvez sim!”

Por sua vez, Cathy Brennan da Time Out indicou que é “uma provação (...) Personagens interessantes são a alma de uma boa história de super-heróis, por isso é trágico que um sobre dois vampiros em guerra no mundo Marvel seja tão desprovido deles.”

Dessa forma, se você é fã de Jared Leto ou gosta de filmes da Marvel, e não considera tanto as críticas, ‘Morbius’ é uma boa alternativa para curtir na Netflix.