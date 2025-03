‘Minha canção favorita’, diz Lexa sobre homenagem musical à filha Sofia

Lexa fez uma homenagem musical à filha Sofia, que morreu três dias após o nascimento. Em seu retorno às redes sociais, a cantora disse aos seguidores que essa é sua “canção favorita” e agradeceu ao carinho que recebeu desde o falecimento da bebê, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

“Eu fiz a minha canção favorita. Hoje eu fiz uma música para a minha princesa, ao lado de pessoas que eu tanto admiro, que eu gosto muito. Eu cantei com toda a força do meu ser, com a minha alma e ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música foi muito especial”, disse a famosa, de 30 anos.

A canção em homenagem a filha de Lexa e Ricardo Vianna tem a participação do produtor musical Jefferson Junior, que também enfrentou a perda de uma filha. Ao comentar com os fãs, a cantora celebrou a parceria e falou com carinho do profissional: “Ver uma pessoa, que também passou pelo o que eu passei, participando dessa música foi muito especial. Via que todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia”.

Lexa enfrenta o luto

Sofia morreu no dia 5 de fevereiro, três dias após o parto, e desde então Lexa enfrenta o luto o mais distante possível das redes sociais. Nesta rápida aparição pública, a famosa voltou a falar da dor do luto e como enfrenta a falta da filha: “Cada dia é um dia. Tem dia que eu estou um pouco melhor, tem dia que eu choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor”.

A famosa aproveitou o retorno à web para agradecer ao carinho que recebe de seus seguidores diariamente e disse que precisava ficar longe dos holofotes: “Não tinha vontade de estar falando. Mas depois do dia especial que eu tive, estou tendo vontade de gravar e conversar com vocês. Eu quero agradecer todo o carinho e todo o amor que recebi”.

Lexa afirmou que recebeu inúmeras mensagens e que se sentiu acolhida: “Me senti amada. Quero agradecer. Eu conversei com tantas mães e pude já ser apoio de várias mães também”.