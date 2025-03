“Está em todo lugar, menos na prisão”: Will Smith arrasa com dança viral e deixa indignado quem não esquece seu passado obscuro

Will Smith está mais presente do que nunca. Com shows, projetos e energia artística renovada, ele parece determinado a reconquistar o trono em Hollywood. No entanto, nem todos estão dispostos a esquecer sua queda em desgraça após o tapa em Chris Rock no Oscar de 2022 e as recentes polêmicas com seu filho e Diddy que colocaram sua reputação em dúvida.

Um retorno triunfante para Will Smith?

2025 parece ser o ano do ressurgimento de Will Smith. Sua recente participação no Premio Lo Nuestro 2025 foi uma das grandes surpresas do evento. Smith, num evento de abertura cheio de energia, juntou-se à cantora espanhola India Martínez, ao DJ Khaled, a Thalía e à lendária banda Miami Sound Machine para fundir o flamenco com o rap numa atuação que deixou todos sem palavras.

Mas isto é apenas o começo. A Concacaf Nations League 2025 também optou pelo ator como grande estrela de seu show antes da final no SoFi Stadium. A notícia dividiu opiniões: enquanto alguns comemoram seu retorno, outros consideram que um evento esportivo dessa magnitude não deveria contar com uma figura tão polêmica.

Will Smith volta a ser ‘O Príncipe do Rap’

Smith também conseguiu capitalizar a nostalgia com uma tendência viral no TikTok. Junto com Tatyana Ali, sua parceira em ‘The Fresh Prince of Rap’, ele reviveu a icônica cena onde os dois dançavam ao ritmo de ‘Anxiety’ de Doechii. O vídeo acumulou milhões de visualizações em questão de horas e desencadeou uma onda de imitações na plataforma.

“Esperei 35 anos para que esta dança se tornasse viral”, escreveu Smith em seu post.

Estratégia de redenção ou encobrimento?

Por trás do aparente retorno triunfante de Will Smith, há quem acredite que tudo isso é uma estratégia bem calculada para limpar sua imagem. E, além do incidente com Chris Rock, Smith foi indiretamente ligado a um dos escândalos mais sombrios da indústria: as infames “festas brancas” organizadas por Sean “Diddy” Combs.

Will Smith e seu filho, Jaden Smith (Michael Stewart/WireImage)

Embora o ator não tenha sido acusado oficialmente, seu nome apareceu em diversas ocasiões. A polêmica se intensificou quando um vídeo de Smith beijando seu filho Jaden na boca se tornou viral, gerando críticas sobre seu comportamento e alimentando teorias sobre seu envolvimento nos círculos da elite de Hollywood.

Nesse contexto e no recente sucesso de Will em vários projetos, não demorou muito para que as redes se iluminassem com comentários como: “Will Smith fazendo tudo menos estar na prisão”. “Esse cara deveria estar na prisão.” “Então já perdoamos Will Smith?” “Com que rapidez eles esquecem tudo o que Will Smith fez.”

Will Smith O ator está de volta à música (Instagram)

Apesar das críticas, o ator continua avançando com novos projetos. Seu recente retorno à música com o álbum Based On A True Story também foi bem recebido, e sua presença em grandes eventos mostra que ele continua tendo o apoio da indústria. A questão é: esse retorno apagará os erros do passado ou sua reputação ficará marcada para sempre?

2025 poderá ser o ano do seu regresso definitivo ou o ano do seu colapso total. O certo é que Will Smith não está disposto a desaparecer do mapa tão facilmente.