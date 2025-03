Delicious - O novo drama da Netflix com a estrela de ‘Elite’ que precisa entrar na sua lista

O sábado à noite em casa costuma ser verdadeiramente tedioso, não é mesmo? No entanto, o cenário pode mudar completamente quando você encontra o filme ideal para ver no streaming.

Por isso, aqui temos uma dica que promete prender seus olhos na TV do começo ao fim. Trata-se do filme de drama alemão, ‘Delicious’, que foi lançado mundialmente na Netflix no dia 7 de março de 2025.

Escrito e dirigido por Nele Mueller-Stöfen em sua estreia na direção, o longa traz a história de uma família alemã que tem seu verão idílico em sua vila francesa na Provença arruinado depois que eles acidentalmente atropelam Teodora em uma estrada rural e a acolhem.

Inicialmente parecendo prestativos, cada membro da família logo revela seus próprios motivos ocultos, buscando algo diferente da jovem. Esse erro leva a consequências imprevistas que, no final, transformam a vida de todos.

Veja o trailer oficial:

O filme é estrelado pela atriz Carla Díaz, conhecida por interpretar a personagem Ariadna na série da Netflix, ‘Elite’, e por suas atuações em ‘Tierra de lobos’, ‘El Príncipe’ e ‘Seis hermanas’.

Além dela, o elenco também inclui nomes como Valerie Pachner, Fahri Yardım, Sina Martens, Julien de Saint Jean, Johann von Bülow, Caspar Hoffmann, Mélodie Casta, Tom Rey e Miveck Packa.

‘Delicious’ possui 1 hora e 42 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e, atualmente, está entre os filmes mais vistos da Netflix. Sendo assim, não perca tempo e aperte já o play!