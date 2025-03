Cena específica de Paolla Oliveira em Vale Tudo deixa fã ansioso. Veja qual!

Cena de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) pedindo um mambo caliente na boate é muito aguardada pelo público do remake

O remake de Vale Tudo estreia apenas em 31 de março, mas comentários diários no X, antigo Twitter, já aparecem e um fã disse que está ansioso para ver uma cena específica de Paolla Oliveira como Heleninha Roitman, filha de Odete Roitman (Débora Bloch).

“Ansioso para quando o remake de Vale Tudo nos proporcionar a cena de Heleninha Roitman na boate dançando um mambo bem caliente”, escreveu ele na rede social sobre o momento em que a personagem aparece bêbada e dançando loucamente, mas cai no chão da boate.

O momento foi imortalizado por Renata Sorrah, atriz que levou a personagem na versão original da novela, em 1988, e que pode ser revisto quando Vale Tudo foi reprisada no Canal Viva, da TV a cabo. Na época, a cena virou um dos assuntos mais comentados e a hashtag mambo caliente e a palavra Heleninha Roitman viraram Trending Topics do Twitter.

Elenco de Vale Tudo (2025)

Taís Araujo e Bella aparecem como as protagonistas do remake de Vale Tudo, interpretando Raquel e Maria de Fátima, que recebeu inúmeras críticas após a TV Globo divulgar as primeiras cenas da trama .

Após ser a vilã da trama No Rancho Fundo (2024), Debora Bloch foi chamada para ser Odete Roitman na novela adaptada por Manuela Dias e Humberto Carrão e Paolla Oliveira vivem seus filhos, Afonso e Heleninha. Malu Galli, que apareceu em Garota do Momento, é Celina, irmã da empresária.