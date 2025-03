Adolescência dá gatilho neste tipo de pessoa, conta assinante da Netflix

Adolescência é um dos maiores sucessos da Netflix em 2025, mas um internauta resolveu avisar que a produção que chegou na plataforma em 13 de março não é indicada para quem não gosta de crianças e adolescentes. Após assistir a minissérie estrelada pelo ator Owen Cooper, que interpreta Jamie Miller, ele deixou claro que essas pessoas podem ter um gatilho.

“Você que, assim como eu, já tem ranço de adolescentes e crianças, não assista a série ‘Adolescência’, da Netflix, que vai fazer você odiar mais ainda”, afirmou o assinante da plataforma de streaming no X, antigo Twitter. Outro perfil da mesma rede social afirmou que concorda plenamente e disse: “Depois de assistir a série, a vontade de ter um filho deu uma baixada”.

Sucesso na Netflix

Adolescência conta a história de uma família que vê sua vida mudar radicalmente quando Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 anos, é preso pelo homicídio de uma adolescente que frequenta a mesma escola que ele. Além da história chocante, o fato das cenas terem sido filmadas em um num único e ininterrupto plano-sequência fez esta minissérie se tornar um grande sucesso na Netflix.

Um adolescente como suspeito de homicídio neste drama da Netflix (Divulgação/Netflix)

Segundo Philip Barantini, foram necessárias semanas de preparação para gravar Adolescência: “Isso significa que carregamos no botão de gravar e só paramos no final da hora. Mas é muito mais complicado do que parece e são necessários meses de preparação, semanas de ensaios e uma equipe incrível para tornar tudo possível em cada fase”, explicou o produtor.

A adolescência é baseada em uma história verdadeira?

De acordo com a sinopse, a série “conta a história de uma família cuja vida desmorona quando Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 anos, é preso pelo assassinato de uma garota em sua escola”.

Segundo a Esquire, a produção não é baseada em uma história verídica, afirmando que “não se trata de recriar um acontecimento específico, mas sim de ilustrar a insondável e terrível insensatez de crianças que se matam”.

Nesse momento Stephen Graham, corroteirista e ator da série, destacou que a história foi inspirada na realidade, após ver artigos de jornais sobre acontecimentos desta natureza.

“Houve um incidente em que um menino (supostamente) esfaqueou uma menina...” , ele declarou ao Tudum da Netflix.