Papel de Monique Alfradique em Êta Mundo Melhor! comanda o Taxi Dancing

Monique Alfradique foi chamada por Walcyr Carrasco para ver Tamires em Êta Mundo Melhor!, novela que estreia na TV Globo em junho, substituindo Garota do Momento, às seis. Segundo noticiou o site Resumo das Novelas , a personagem levada pela atriz comanda o Taxi Dancing, um ponto de encontro na continuação de Êta Mundo Bom!, de 2016.

Tamires assume a gerência do local no lugar de Clarice (Marianna Armellini), sua prima, e quase entra em falência por causa da má gestão. Ela também se apaixona por Ernesto (Eriberto Leão), que sequestra o filho de Candinho (Sergio Guizé).

Os novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento, às 18h, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar. Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, assumindo o papel de conselheiro de Candinho no lugar de Pancrácio (Marco Nanini) .

As atrizes Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Castorine e Nivea Maria também ganharam papéis importantes na novela das seis. O mesmo acontece com Isaac Amendoim e Tony Tornado, recém confirmados no elenco.

Êta Mundo Bom! Após Amor Perfeito, Tony Tornado volta ao horário das 18h com importante personagem (Estevam Avellar/TV Globo)

O que acontece em Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé), protagonista de Êta Mundo Bom! (2016), volta à TV Globo alguns anos após o último capítulo da história original, com o coração dilacerado. Ele está separado de Filó (Débora Nascimento) e sofrendo pela morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e pelo desaparecimento do único filho.

Os conselhos do Professor Asdrúbal (Luis Miranda) serão essenciais para que ele encontre a criança, que está sendo criado no orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Um suposto romance com Dita (Jeniffer Nascimento) também pode acalmar o coração do personagem principal da novela.

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto (Eriberto Leão), que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016, e Sandra (Flávia Alessandra).