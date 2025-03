Jojo Todynho revela mudança de nome e explica motivo da decisão: “Dá mais seriedade”

A cantora e influenciadora, conhecida pelo hit Que Tiro Foi Esse?, decidiu aposentar o nome artístico Jojo Todynho, que a tornou famosa. Em uma nova fase da vida, ela revelou que passará a atender apenas pelo seu nome de batismo, Jordana. “Jordana me dá mais seriedade e está alinhado com essa nova etapa profissional”, disse ela.

A decisão acompanha as mudanças que tem vivido recentemente, incluindo a perda de mais de 80 quilos após uma cirurgia bariátrica e sua transição para a carreira jurídica.

Nova fase pessoal e profissional

A artista afirmou que a escolha de deixar o apelido para trás está diretamente ligada à sua trajetória atual. Além das mudanças físicas, ela está focada nos estudos para se tornar advogada e acredita que o novo nome transmite mais seriedade. Segundo ela, a transformação reflete não apenas uma questão estética, mas também um amadurecimento pessoal e profissional.

Nos últimos meses, a ex-participante de A Fazenda tem compartilhado com seus seguidores detalhes da sua reeducação alimentar e dos procedimentos estéticos que realizou após a perda de peso. Agora, ao assumir uma identidade mais alinhada com seu novo momento, reforça sua intenção de ser reconhecida por suas conquistas além do meio artístico.

O anúncio gerou grande repercussão nas redes sociais, onde a influenciadora acumula milhões de seguidores. Muitos fãs apoiaram a decisão, destacando sua coragem em seguir novos caminhos. Outros, no entanto, demonstraram surpresa e afirmaram que o antigo nome já fazia parte de sua marca registrada.