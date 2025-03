Irá destronar ‘Adolescência’? A nova série da criadora de Bridgerton que está arrasando na Netflix

(Courtesy of Netflix )

Desde sua estreia, em 13 de março, ‘Adolescência’ se manteve inalterada como a série mais assistida da Netflix, tornando-se um verdadeiro sucesso global.

E desde aquele momento nenhuma outra produção conseguiu desbancar a citada série britânica. Mas agora parece que uma estreia pode ser que o consiga.

A nova série que promete fazer sucesso na Netflix

Trata-se de ‘A Residência’, nova série de oito episódios que acaba de ser lançada e já está entre as 10 mais vistas.

A Residência A Residência Residence: Isiah Whitlock Jr. como Larry Dokes, Dan Perrault como Colin Trask, Spencer Garrett como Wally Glick, Uzo Aduba como Cordelia Cupp, Randall Park como Edwin Park, Andrew Friedman como Irv Samuelson, Ken Marino como Harry Hollinger, Molly Griggs como Lilly Schumacher no episódio 101 de A Residência. Cr. Erin Simkin/Netflix © 2024 (ERIN SIMKIN/NETFLIX)

“132 quartos. 157 suspeitos. Um cadáver. Um detetive muito excêntrico. Um jantar oficial desastroso. ‘A Residência’ é uma louca história de mistério que se passa em todos os cantos da Casa Branca e segue a eclética equipe da mansão mais famosa do mundo.”

É assim que a plataforma descreve esta produção que sai das mãos de Shonda Rhimes, famosa produtora, roteirista e diretora americana, que está por trás de sucessos como ‘Grey’s Anatomy', ‘Bridgerton’ e ‘Inventando Ana’.

A série é estrelada por Uzo Aduba e o elenco conta com nomes como Susan Kelechi Watson, Giancarlo Esposito, Ken Marino, Edwina Findley, Bronson Pinchot, Randall Park, Isiah Withlock Jr.

A produção também recebeu aplausos da crítica mundial. Lucy Mangan, do The Guardian, observou que “este alegre mistério policial são oito horas de escapismo magnífico e alegre (...) uma experiência muito feliz em todos os sentidos - saborosa, atraente, um tônico completo”.

Por sua vez, Daniel Fienberg do The Hollywood Reporter indicou que é “engraçado e exaustivo, a atuação de Aduba e a energia de um elenco transbordante elevam um mistério tratado com muito frenesi para se tornar emocionalmente envolvente”.

Desta forma, se você deseja assistir a uma série divertida que acaba de chegar e já cativa os usuários, ‘A Residência’ é uma boa alternativa para curtir na Netflix.