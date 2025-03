Guilherme e Santiago divertem Patrícia Poeta com história sobre nome da dupla: “Escolhemos na lista telefônica”

Guilherme e Santiago divertem Patrícia no Encontro - Foto: Reprodução/ TV Globo

Na manhã desta sexta-feira (21), o programa Encontro trouxe momentos de leveza e descontração ao público. Um dos destaques da edição foi a participação da dupla Guilherme e Santiago, que revelou um detalhe curioso sobre a escolha do nome artístico. O bate-papo animado arrancou risadas da plateia e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Durante a conversa com Patrícia Poeta, os convidados contaram que decidiram o nome da dupla de forma nada convencional. “A gente abriu a lista telefônica e escolheu um nome aleatório”, brincou Guilherme, arrancando risadas do estúdio. O relato espontâneo logo chamou a atenção no X (antigo Twitter), onde internautas comentaram sobre a criatividade — e ousadia — da escolha.

Confira um trecho do programa!

Comentários como “Já sei como vou escolher o nome do meu futuro filho” e “Se tivesse feito isso, minha banda se chamaria ‘Açougue Dois Irmãos’” dominaram a rede social. Outros seguidores elogiaram o clima descontraído do programa, destacando a química entre os apresentadores e os convidados.

A apresentadora Patrícia Poeta entrou na brincadeira e sugeriu uma nova forma de escolha: “E se a gente começar a decidir nomes pelo dicionário? Pode sair coisa boa (ou não)”

