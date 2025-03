Como uma fênix, Johnny Depp retornará triunfalmente às telas ao lado de duas grandes estrelas

A indústria cinematográfica é imprevisível e poucas histórias de retorno são tão poderosas quanto a de Johnny Depp. Depois de passar anos de polêmica e uma batalha judicial que colocou sua carreira em xeque, o ator parece ter ressurgido das cinzas como uma fênix. Numa reviravolta inesperada, Depp retornará às telas ao lado de duas figuras lendárias do cinema, mostrando que, apesar das adversidades, seu reinado em Hollywood está longe de terminar.

O julgamento que mudou o rumo da carreira de Johnny Depp

O nome de Johnny Depp esteve nas primeiras páginas da mídia durante anos devido à sua disputa com Amber Heard, que culminou em um julgamento por difamação em 2022. A atriz acusou Depp de violência doméstica, e ele foi forçado a lutar por sua honra no tribunal.

Amber Heard e Johnny Depp Amber Heard e Johnny Depp. / Foto: Getty Images. (Jason Merritt/Getty Images)

Embora Depp estivesse no auge de sua carreira, com sucessos de filmes como ‘Piratas do Caribe’, ‘Edward Mãos de Tesoura’ e ‘Animais Fantásticos’, a batalha judicial custou-lhe tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ele perdeu papéis importantes em franquias populares e sua reputação despencou.

Porém, após um longo processo judicial, o ator foi declarado vítima de difamação. A decisão mudou o curso de sua vida e carreira, devolvendo-lhe a oportunidade de se reerguer no setor que antes dominava.

Uma nova etapa como diretor

Neste 2025, o ator entrará mais uma vez no mundo da direção com o filme ‘Modigliani’, obra em que mergulha na vida do pintor italiano Amedeo Modigliani. Este projeto marca seu retorno como diretor depois de mais de 25 anos desde seu primeiro trabalho em ‘The Brave’ (1997).

Depp, que sempre teve um fascínio por artistas “amaldiçoados”, sentiu-se profundamente ligado à figura de Modigliani, um homem que lutou contra a pobreza, a doença e a rejeição, mas que deixou um legado artístico imortal. “Modigliani surgiu do nada, era uma criança doente, depois teve tuberculose... sempre foi assombrado por uma praga de doenças”, disse Depp em entrevistas anteriores. Este filme, cheio de excessos e lutas pessoais, parece ser o reflexo perfeito da carreira do próprio Depp, que enfrentou e superou seus próprios demônios.

No dia 28 de março, ‘Modigliani’ será um marco na carreira de Depp. Não será apenas o seu regresso triunfante como realizador, mas também um testemunho da sua capacidade de se reinventar e deixar para trás os fantasmas do seu passado. Ao seu lado estarão duas grandes estrelas: Riccardo Scamarcio, que interpreta o protagonista, e a talentosa Antonia Desplat, que interpreta a musa do pintor.

Tim Burton e Johnny Depp trabalham juntos novamente

Johnny Depp e Tim Burton compartilham uma linda amizade A dupla de famosos tem conquistado muitos sucessos juntos.- Instagram @deeplydkpp / Facebook Tim Burton & Johnny Depp

Tim Burton está trabalhando em uma série documental sobre sua vida e carreira, dirigida por Tara Wood, com estreia prevista para 2025. A série contará com entrevistas de colaboradores frequentes como Johnny Depp, Winona Ryder, Michael Keaton e Danny Elfman. Ao longo de vários episódios, a vida de Burton será explorada, desde sua infância em Burbank até o sucesso de filmes como ‘Beetlejuice’ e ‘Edward Mãos de Tesoura’.

Depp, que compartilhou um relacionamento criativo próximo com Burton, tem um papel de destaque na série. Ele se lembrará de como a leitura do roteiro de ‘Edward Mãos de Tesoura’ foi um ponto-chave em sua carreira, destacando a profunda conexão que sentiu com o personagem Edward, papel que definiria seu futuro no cinema.

Este projeto não se concentrará apenas na vida de Burton, mas também no seu impacto na indústria cinematográfica. Através de material inédito e entrevistas com personalidades importantes, como a figurinista Colleen Atwood, nos aprofundamos no estilo único de Burton e na importância de suas relações profissionais, como a que mantém com Depp.