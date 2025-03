Bárbara Evans rebate críticas e explica aparência do umbigo: “É abdominoplastia e eu amo!”

A modelo e influenciadora Bárbara Evans usou as redes sociais para responder a comentários sobre sua aparência. Após publicar uma foto de biquíni, ela recebeu mensagens questionando o formato de seu umbigo. Em tom descontraído, explicou que a característica é resultado de uma cirurgia plástica realizada para remover excesso de pele.

ANÚNCIO

Bárbara contou que já passou por diferentes procedimentos para ajustar a região, mas que o efeito final faz parte do processo de cicatrização. “Meu umbigo nunca vai ter um formato tradicional. Já fiz ajustes, mas, como fiz abdominoplastia, ele foi reconstruído e recosturado. É um umbigo de abdominoplastia e eu amo!”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

Bárbara Evans volta às redes sociais para atualizar estado de saúde do filho picado por escorpião

Especialistas explicam que, nesse tipo de cirurgia, a pele do abdômen é reposicionada, o que muitas vezes exige a reconstrução da área umbilical. Ao O Globo, o cirurgião plástico Carlos Manfrim destacou que o formato pode variar de acordo com a técnica utilizada e as características individuais de cicatrização. Segundo ele, há casos em que a marca fica mais aparente, mas procedimentos modernos já permitem um acabamento mais natural.

A cirurgiã Heloise Manfrim reforçou que não existe um padrão único de beleza e que críticas à aparência alheia podem contribuir para a pressão estética desnecessária. “Cada corpo tem sua própria história. O importante é que a pessoa se sinta bem com o resultado e respeite seu próprio processo de transformação”, pontuou.

A modelo já enfrentou julgamentos sobre mudanças físicas anteriores e sempre reforça a importância da autoaceitação. Dessa vez, respondeu aos seguidores de forma bem-humorada e recebeu apoio de fãs, que elogiaram sua atitude. Comentários como “O importante é estar feliz com o próprio corpo” e “Cada um tem sua marca, e isso nos torna únicos” apareceram entre as mensagens de incentivo.