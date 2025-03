Audiência aponta grande vacilo da autora em ‘barrigada’ de Garota do Momento

Garota do Momento

Atenta aos acontecimentos da novela das seis, a audiência apontou que a autora de Garota do Momento, Alessandra Poggi, vacilou ao não manter Flora como uma das principais vilões nesta nova fase da trama, que foi esticada pela TV Globo e deve acabar em 27 de junho.

“A Poggi burrou demais em não trazer a Flora de volta para ser vilã em Garota do Momento. Seria mil vezes melhor alongar a participação dela do que criar essa barriga horrorosa que ela ta fazendo”, disse um fã da trama no X.

A sobrinha de Zélia (Letícia Colin) foi levada pela atriz Bella Piero e entrou em Garota do Momento para confundir a cabeça de Juliano (Fábio Assunção), afirmando ser filha dele fora do casamento, com a vedete Valéria (Julia Stockler). A personagem também enganou Arlete (Bete Mendes), avó da jovem que morava na Europa.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.