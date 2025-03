Ator Juan Paiva interpreta filho adotivo de Tony Ramos em Dona de Mim

Juan Paiva está certo como Samuel, filho adotivo de Abel (Tony Ramos) na novela Dona de Mim. Ele é bem diferente do irmão, Davi (Rafa Vitti), mas ambos são muito próximos, e, ao contrário do que aconteceu em Renascer, este personagem é muito próximo do pai.

Samuel também nutre uma relação especial com Sofia (Elis Cabral), sua irmã, que também foi adotada por Abel, após a morte da mãe biológica. Ele também se apaixona pela protagonista Leona (Clara Moneke), que trabalha como babá na casa da família.

Os capítulos previstos

Estão previstos 173 capítulos para Dona de Mim, mas existe a possibilidade deste número subir, dependendo do sucesso de audiência,como aconteceu com Garota de Mim, às 18h. O tema de abertura será cantado por Negra Li e Johnny Hooker, que dão uma nova cara para o hit de mesmo nome da cantora Iza.

Dona de Mim Rafael Vitti vive Davi Boaz, o filho ambicioso de Abelardo (Tony Ramos) (João Miguel Júnior/TV Globo)

Quem está no elenco principal

A protagonista de Dona de Mim é levada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo. Além dela, Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados.