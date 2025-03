Ator Daniel Sabbá, da novela Paraíso Tropical, morre aos 70 anos

Morreu o ator e apresentador Daniel Sabbá, que comandou programas na CNT em meados de 1990 e também participou de novelas da TV Globo como Belíssima (2005), América (2005) e Paraíso Tropical (2007). A notícia foi confirmada no Instagram do famoso, que sofreu um acidente em 2021 no Rio de Janeiro, quando estava de moto e se chocou contra um carro.

O acidente deixou sequelas graves em Sabbá, como a perda dos movimentos. Ele viveu um relacionamento com a cantora e guitarrista Syang, mas tudo acabou em 2002, enquanto ela participava da Casa dos Artistas 2. Boatos da época afirmavam que ela se envolveu com o modelo Gustavo Mendonça.

Confira o texto publicado no Instagram!

“É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabba. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor.

Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade, lembrando que o amor e os ensinamentos que Daniel nos deixou jamais serão esquecidos.

Seu espírito permanecerá imortal em nossos corações. Que sua jornada agora seja de paz e serenidade, e que possamos encontrar consolo nas boas lembranças que ele nos deixou".